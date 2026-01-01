台中跨年30萬人潮…中捷運量創歷史新高 半小時疏散完畢

台中2026跨年夜昨晚吸引30萬人次，帶動台中捷運載運量，昨天全線運量7.5萬人次，創下2021年通車以來新高，12月全月運量與每日平均運量也都刷新紀錄；市府表示，得益於中捷與接駁車等大眾運輸工具，跨年人潮在今天凌晨1時半疏散。

2026台中跨年夜請到蕭敬騰、盧廣仲、動力火車、告五人等天王天團，整晚累計入場超過30萬人次，水湳中央公園附近道路晚間大塞車，中央公園也在晚上11時半許達到容量上限。

交通局長葉昭甫表示，中央公園多次承辦大型活動，跨年晚會人潮密集、進出尖峰明顯，是疏運的「超級任務」，交通局提前規畫整體疏運措施，呼籲民眾多搭乘捷運到市府站或松竹站，再轉乘市府線與松竹線2條免費接駁路線直達會場。

交通局指出，跨年晚會期間，中捷文心櫻花站與文華高中站每小時進出站超過千人次，疏運模式奏效，大量民眾採取「捷運+步行」方式前往會場，交通局也動員超過百輛接駁車，發車超過200班次，快速疏運大量人潮，晚會今天凌晨1時結束，1時半許周邊車流就恢復正常。

台中捷運公司表示，昨天全線總運量7萬5446人次，是通車以來的最高紀錄，12月全月運量167萬2501人次、日均運量5萬3952人次，平日與假日日均運量分別是5萬4077人次與5萬3645人次，4項運量指標都刷新最高紀錄。