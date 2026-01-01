反對垃圾焚化爐 環團、名間鄉民元旦排超大SOS求助

南投縣名間鄉反焚化爐行動，元旦在松柏嶺舉行排字抗議行動，名間鄉長陳翰立與反焚化爐自救會等近百人在茶園用紅傘排出巨大SOS字樣，搭配巨型珍珠奶茶道具及石虎現蹤畫面，搶救名間茶產業和石虎家園。

南投縣政府表示，興建焚化爐是因應縣內垃圾量逐年攀升，造成更高成本與環境負擔，選址過程均依程序進行，並透過環評及監測措施確保空氣品質，不會危害茶產業與民眾健康。縣府也願持續與地方溝通，釐清誤解，尋求兼顧環境與廢棄物處理需求的解決方案。

名間鄉長陳翰立參與茶園排字行動，他說，名間鄉松柏嶺占國內手搖飲基底茶重要來源，若縣府執意在地勢擴散不良區域設置焚化爐，恐讓茶葉受汙染，公所與鄉民共同向社會求援，希望愛喝手搖飲與喜愛名間茶的民眾一起關心。

反焚化爐自救會長釋致中指出，焚化爐一旦興建，危及農民生計，更可能引爆社會問題，且南投廢棄物處理有多元替代方案，不必走回頭路。他強調，會陪伴農民守護土地。

裝置藝術教育聯盟鍾宜芬說，這次以紅傘在茶園排字，凸顯名間茶園受到威脅，盼傳達為茶園與生態請命的訴求。

茶農代表說，部分冬茶已因市場疑慮滯銷，焚化爐還沒蓋就受影響，蓋後誰敢買名間茶？直接衝擊茶農生計，呼籲縣府別讓農民「以後吃土」。

彰化環保聯盟副理事長張淑芬說，縣府稱抗爭者多為外縣市人士，是抹黑南投鄉親；她強調自己家族根在南投，官員不應傷害祖先建立的茶產業與農業。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，台灣應邁向循環經濟，透過減塑、分類減量，自然可降低廢棄物，不需再蓋更多焚化爐；名間土地具地下水資源與石虎活動範圍，更應妥善保護。