白色毛氈元旦紀念提袋搶手 彰化鹿港升旗典禮4千個索取一空

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，結合公益園遊會與踩街活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，結合公益園遊會與踩街活動。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，現場發放的「元旦紀念手提袋」成為最大亮點。縣府今年首度推出元旦紀念提袋，採用近年具潮流感的毛氈材質製作，外型簡約有質感，材質堅挺耐震、承重力佳，連筆電等重物也能收納，吸引民眾一早排隊索取，現場4000個提袋迅速發送一空。

⭐2025總回顧

社會處表示，紀念手提袋自去年即著手規劃設計，考量實用性與日常使用需求，選用耐用、挺度佳的毛氈材質，希望讓紀念品不只是收藏，而能成為民眾日常生活中經常使用的實用物件，也為元旦留下具紀念價值的回憶。

彰化縣政府今也結合公益園遊會與踩街活動，縣長王惠美率領縣府團隊與各界貴賓、鄉親齊聚鹿港，在洛津國小合唱團領唱下齊唱國歌、向國旗致敬，為2026年揭開序幕。

活動由鹿港在地舞團「水凡舞集」揭開精彩序幕，隨後由王惠美鳴笛，踩街巡遊正式展開，隊伍行經鹿港老街、新祖宮等地標，並於公會堂準備香腸供民眾品嘗，沿途吸引大批民眾圍觀，年味十足。

王惠美表示，今天是2026年的第一天，好的開始是成功的一半，與大家齊聚鹿港迎接新年第一道曙光，象徵新的一年馬到成功。

社會處指出，今年元旦升旗活動結合公益園遊會、政令宣導闖關、踩街巡遊、親子手作體驗及摸彩等內容，規劃闖關卡集點活動與鹿港老街踩街巡遊，親子體驗包含粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等，摸彩獎項超過80項，包括電視、腳踏車等好禮，吸引民眾熱情參與。

彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，現場發放的「元旦紀念手提袋」成為亮點。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，現場發放的「元旦紀念手提袋」成為亮點。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，在洛津國小合唱團領唱下齊唱國歌、向國旗致敬，為2026年揭開序幕。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，在洛津國小合唱團領唱下齊唱國歌、向國旗致敬，為2026年揭開序幕。記者林敬家／攝影

元旦升旗 鹿港

