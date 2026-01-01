快訊

「再見了 對不起」 AOA珉娥元旦驚曝做出極端選擇

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
桃園黃姓信徒（中）幸運中獎，紫南宮主委莊秋安（右）送上一錢重金戒指。記者江良誠／攝影
桃園黃姓信徒（中）幸運中獎，紫南宮主委莊秋安（右）送上一錢重金戒指。記者江良誠／攝影

竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，吸引約10萬人湧入排隊祈福，前5000名除領銀錢母外還可抽金雞蛋，祭出金戒指、精裝錢母套幣、現金6000元等大獎，現場不時傳出歡呼。今年更貼心提前發放，行動不便的長者與身障者免排隊，讓更多人同沾土地公的福氣。

⭐2025總回顧

迎接新年財運，南投竹山紫南宮今天清晨就湧現人潮，為了拿馬年錢母排隊祈福。主委莊秋安表示，今年吸引10萬名信眾報到，排隊將近10公里，人潮盛況比往年更熱絡。

排隊第一名是來自彰化縣秀水鄉的張姓男子，他為幫母親祈福，12月19日便抵達紫南宮佔位，這已是他第三度參與排隊，終於拔得頭籌。第二名也是彰化縣北斗鎮的張姓男子，認為領取錢母能帶來順遂，今年是第九年排隊不缺席。

由於天氣晴朗、冬陽露臉，信眾不用受低溫與風雨之苦。為讓大家更快領到錢母，紫南宮今年提前到上午8時30分開始發放。考量長者及身障信眾不便排隊，也安排於雨棚下休息，並加碼致贈一金一銀兩個錢母，獲得民眾讚賞。

今年前5000名信眾，還能拿到一顆金雞蛋，內含金戒指、精裝錢母套幣、現金6000元或錢母項鍊等獎項。錢母套幣更由300組增至1200組，大幅提高中獎機會。發放活動進行間，不時傳出民眾興奮大喊「我中獎了」。

來自桃園的黃姓男子與親友結伴排隊，他說這是他連續第七年到現場，去年抽到2000元現金，今年再中金戒指，因金價飆漲，價值上看1萬7000元，相當開心。

莊秋安指出，金戒指是由信眾捐贈的金牌打造，還經土地公、土地婆配戴過一段時間，希望大家都能分享到土地公的福氣與財運。他也祝福所有來到紫南宮的信眾，新的一年一切順心、發大財。

紫南宮關心行動不便的長者和身障朋友，安排他們在雨棚休息不用排隊，並由主委莊秋安一一致贈金銀錢母。記者江良誠／攝影
紫南宮關心行動不便的長者和身障朋友，安排他們在雨棚休息不用排隊，並由主委莊秋安一一致贈金銀錢母。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬信眾排隊。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬信眾排隊。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬信眾排隊。記者江良誠／攝影
紫南宮元旦發放錢母，吸引10萬信眾排隊。記者江良誠／攝影
信徒幸運抽中大獎，紫南宮主委莊秋安送出6千元現金。記者江良誠／攝影
信徒幸運抽中大獎，紫南宮主委莊秋安送出6千元現金。記者江良誠／攝影

金戒指 紫南宮

延伸閱讀

8年沙鍋魚頭戰火落幕 熄燈嘉市陳聰明店由這家店接棒掀排隊熱潮

連江縣跨年晚會 千人不畏寒風排隊拚抽機車

永遠都在排隊！桃園中壢「高CP值包子饅頭」 最低只要12元起

香港擴大禁菸區、排隊時不得吸菸 明年違規吸菸一律罰1萬2000元

相關新聞

何欣純元旦從台中海線健行起步 宣示「欣開始」競選願景

2026年元旦清晨，台中市長參選人、現任立委何欣純選擇從清水鰲峰山展開新年行程，與上千名民眾共同健行迎接新年，她在活動中...

反對垃圾焚化爐 環團、名間鄉民元旦排超大SOS求助

南投縣名間鄉反焚化爐行動，元旦在松柏嶺舉行排字抗議行動，名間鄉長陳翰立與反焚化爐自救會等近百人在茶園用紅傘排出巨大SOS...

台中跨年30萬人潮…中捷運量創歷史新高 半小時疏散完畢

台中2026跨年夜昨晚吸引30萬人次，帶動台中捷運載運量，昨天全線運量7.5萬人次，創下2021年通車以來新高，12月全...

2026新希望！台中童綜合醫院清晨喜迎元旦寶寶

2026年元旦清晨，童綜合醫院迎來新年第一個新生命，33歲的郭姓媽媽在清晨6點16分自然產下重達2772公克的健康女嬰，...

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，吸引約10萬人湧入排隊祈福，前5000名除領銀錢母外還可抽金雞蛋，祭出金戒指、精裝錢母套幣、...

白色毛氈元旦紀念提袋搶手 彰化鹿港升旗典禮4千個索取一空

彰化縣政府今日在鹿港鎮立體育場舉辦2026年元旦升旗典禮，現場發放的「元旦紀念手提袋」成為最大亮點。縣府今年首度推出元旦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。