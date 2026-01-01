影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

竹山紫南宮元旦發放馬年錢母，吸引約10萬人湧入排隊祈福，前5000名除領銀錢母外還可抽金雞蛋，祭出金戒指、精裝錢母套幣、現金6000元等大獎，現場不時傳出歡呼。今年更貼心提前發放，行動不便的長者與身障者免排隊，讓更多人同沾土地公的福氣。

迎接新年財運，南投竹山紫南宮今天清晨就湧現人潮，為了拿馬年錢母排隊祈福。主委莊秋安表示，今年吸引10萬名信眾報到，排隊將近10公里，人潮盛況比往年更熱絡。

排隊第一名是來自彰化縣秀水鄉的張姓男子，他為幫母親祈福，12月19日便抵達紫南宮佔位，這已是他第三度參與排隊，終於拔得頭籌。第二名也是彰化縣北斗鎮的張姓男子，認為領取錢母能帶來順遂，今年是第九年排隊不缺席。

由於天氣晴朗、冬陽露臉，信眾不用受低溫與風雨之苦。為讓大家更快領到錢母，紫南宮今年提前到上午8時30分開始發放。考量長者及身障信眾不便排隊，也安排於雨棚下休息，並加碼致贈一金一銀兩個錢母，獲得民眾讚賞。

今年前5000名信眾，還能拿到一顆金雞蛋，內含金戒指、精裝錢母套幣、現金6000元或錢母項鍊等獎項。錢母套幣更由300組增至1200組，大幅提高中獎機會。發放活動進行間，不時傳出民眾興奮大喊「我中獎了」。

來自桃園的黃姓男子與親友結伴排隊，他說這是他連續第七年到現場，去年抽到2000元現金，今年再中金戒指，因金價飆漲，價值上看1萬7000元，相當開心。