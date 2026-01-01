3千人齊聚升旗迎2026 台東體育場熱鬧傳遞好運與希望
台東縣政府今天上午在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」，吸引約3000名各界代表與民眾共襄盛舉。在縣長饒慶鈴帶領下，現場齊聲高唱國歌，隨著國旗冉冉升起，為嶄新的一年揭開序幕。
饒慶鈴致詞時表示，回顧2025，台東在各項建設與大型活動中都有亮眼成果，特別感謝警察局、文化處及交通相關單位，在活動維安與交通疏導上的付出。她也提到，昨晚跨年晚會湧入破紀錄的10萬人潮，充分展現台東的活力與觀光魅力，為新年開出好兆頭。
升旗典禮於上午8點正式開始，包括議長吳秀華、市長陳銘風，以及立委黃建賓、許宇甄、黃仁、莊瑞雄、陳瑩、王義川等藍綠立委皆到場，前立委劉櫂豪也出席共襄盛舉。現場安排活力熱舞與小朋友合唱，氣氛溫馨又熱鬧。
典禮最後迎來高潮，饒慶鈴與多位貴賓共同推動象徵「2026台東博覽會」的巨大充氣球，色彩繽紛的大球在民眾間傳遞，象徵傳遞好運、接住幸福，也為台東邁向更美好的一年注入滿滿希望。
