快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

3千人齊聚升旗迎2026 台東體育場熱鬧傳遞好運與希望

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣長饒慶鈴（中）與多位貴賓共同推動象徵「2026台東博覽會」的巨大充氣球，色彩繽紛的大球在民眾間傳遞，象徵傳遞好運、接住幸福。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（中）與多位貴賓共同推動象徵「2026台東博覽會」的巨大充氣球，色彩繽紛的大球在民眾間傳遞，象徵傳遞好運、接住幸福。記者尤聰光／攝影

台東縣政府今天上午在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」，吸引約3000名各界代表與民眾共襄盛舉。在縣長饒慶鈴帶領下，現場齊聲高唱國歌，隨著國旗冉冉升起，為嶄新的一年揭開序幕。

⭐2025總回顧

饒慶鈴致詞時表示，回顧2025，台東在各項建設與大型活動中都有亮眼成果，特別感謝警察局、文化處及交通相關單位，在活動維安與交通疏導上的付出。她也提到，昨晚跨年晚會湧入破紀錄的10萬人潮，充分展現台東的活力與觀光魅力，為新年開出好兆頭。

升旗典禮於上午8點正式開始，包括議長吳秀華、市長陳銘風，以及立委黃建賓、許宇甄、黃仁、莊瑞雄、陳瑩、王義川等藍綠立委皆到場，前立委劉櫂豪也出席共襄盛舉。現場安排活力熱舞與小朋友合唱，氣氛溫馨又熱鬧。

典禮最後迎來高潮，饒慶鈴與多位貴賓共同推動象徵「2026台東博覽會」的巨大充氣球，色彩繽紛的大球在民眾間傳遞，象徵傳遞好運、接住幸福，也為台東邁向更美好的一年注入滿滿希望。

升旗典禮後，現場安排活力熱舞，氣氛溫馨又熱鬧。記者尤聰光／攝影
升旗典禮後，現場安排活力熱舞，氣氛溫馨又熱鬧。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天上午在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」，吸引約3000名各界代表與民眾共襄盛舉。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天上午在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」，吸引約3000名各界代表與民眾共襄盛舉。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴 跨年晚會

延伸閱讀

台東跨年搖滾區下午滿一半！玖壹壹開唱張惠妹壓軸 上班族花錢卡位

續任藍大黨鞭 傅崐萁喊工農起義：下會期民進黨設限處都要突破

從年祭出發！卑南族普悠瑪部落獲選共管試辦 守護土地再往前一步

看見幸福台灣／台東縣長饒慶鈴 把資源用在人身上

相關新聞

邁向2026！台中跨年晚會 盧秀燕再創最短致詞只有4個字

2026年了！台中最強跨年晚會稍早在市長盧秀燕陪伴下，一起倒數度過2025年，現場施放180秒煙火秀。盧過去以節慶時「省...

張惠妹主導的跨年晚會獲讚全國最強 他列4大優點：台東縣政府贏了

全台跨年晚會中最受矚目的莫過於台東跨年晚會「東！帶我走」，藝人張惠妹親率10組藝人登上跨年舞台，卡司堅強、氣氛歡樂，張惠...

3千人齊聚升旗迎2026 台東體育場熱鬧傳遞好運與希望

台東縣政府今天上午在縣立體育場舉行「2026年元旦升旗典禮」，吸引約3000名各界代表與民眾共襄盛舉。在縣長饒慶鈴帶領下...

豐原慈濟宮頒優秀學生獎學金 江啟臣擔任頒獎人...他30年前也領此獎

豐原慈濟宮今天頒發優秀學生獎學金，立法院副院長江啟臣等人到場頒獎。江啟臣表示，他30年前也深受豐原媽的慈愛來受獎，回到慈...

送清寒者最後一程 台中唯石軒行善功德會上月捐棺助7位亡者

社會角落仍有許多經濟弱勢者，台中市唯石軒行善功德會今天公布上月帳目明細報表，共捐棺助7位清寒亡者，捐出善心人士捐棺專用款...

元旦升旗…台中市長任內最後一次 盧秀燕強調「和平安全台灣才會富強」

2026年第一天，台中市政府舉行元旦升旗典禮，市長盧秀燕表示，最近一分民調中，台中市民幸福感超過70%，但幸福得來不易，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。