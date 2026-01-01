聽新聞
0:00 / 0:00
豐原慈濟宮頒優秀學生獎學金 江啟臣擔任頒獎人...他30年前也領此獎
豐原慈濟宮今天頒發優秀學生獎學金，立法院副院長江啟臣等人到場頒獎。江啟臣表示，他30年前也深受豐原媽的慈愛來受獎，回到慈濟宮看到在地豐原子弟接受聖母慈愛，相信更能鼓勵加深學子體認正向善念，善惡分明教義，對於學生的品格教育影響甚深，期盼每一位學子皆能成為社會中流砥柱。
⭐2025總回顧
豐原慈濟宮今年度接受豐原學子報名頒發113學年度大專生、高中生優秀表現獎學金，今年度受獎學生達440人，由慈濟宮主任委員陳誌鋒、顧問團團長吳淑品、立法院副院長江啟臣、台中市議員張瀞分、豐原區長洪峰明及陳世昌校長等人頒發獎狀及獎學金予學生代表，今年頒發獎學金總數達200萬元。
豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，基金會宣揚媽祖關懷世人慈悲精神，今年度受獎優良學生達440位，獎學金頒發200萬元。每年度慈濟宮給予學生正面鼓勵之動力，並在天上聖母及文昌帝君加持鼓勵之下，祝福心靜平和，努力向學，金榜題名，未來成為社會棟梁，報效國家鄉里。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言