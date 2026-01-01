豐原慈濟宮頒優秀學生獎學金 江啟臣擔任頒獎人...他30年前也領此獎

豐原慈濟宮今天頒發優秀學生獎學金，立法院副院長江啟臣等人到場頒獎。江啟臣表示，他30年前也深受豐原媽的慈愛來受獎，回到慈濟宮看到在地豐原子弟接受聖母慈愛，相信更能鼓勵加深學子體認正向善念，善惡分明教義，對於學生的品格教育影響甚深，期盼每一位學子皆能成為社會中流砥柱。

豐原慈濟宮今年度接受豐原學子報名頒發113學年度大專生、高中生優秀表現獎學金，今年度受獎學生達440人，由慈濟宮主任委員陳誌鋒、顧問團團長吳淑品、立法院副院長江啟臣、台中市議員張瀞分、豐原區長洪峰明及陳世昌校長等人頒發獎狀及獎學金予學生代表，今年頒發獎學金總數達200萬元。