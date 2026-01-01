送清寒者最後一程 台中唯石軒行善功德會上月捐棺助7位亡者

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市唯石軒行善功德會今天公布上月帳目明細報表，捐棺助7位清寒亡者。圖／台中市唯石軒行善功德會提供
社會角落仍有許多經濟弱勢者，台中市唯石軒行善功德會今天公布上月帳目明細報表，共捐棺助7位清寒亡者，捐出善心人士捐棺專用款項，在2025年最後一個月，送他們最後一程。

唯石軒行善功德會今天公布去年12月帳目明細，火葬善款2萬5000元共2口，全額7萬元共5口，上月總支出善款40萬元。

7位亡者都是家境清寒中低收入戶，無家人或家人無力負擔喪葬費，功德會接到通報查證後，捐出善心者捐款

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，很感謝善心者熱心捐贈和參與，她說善事需要大家一起參與；捐棺功德不僅對自己、對父母、對子女都是非常大的積善福德；這是永續的福份工作，不是一時的興起。

她表示，眾人秉著無求回報協助真正需要幫忙身後事的往生者，希望大家能支持最初的原意；一起攜手將無私的關懷送到真正需要的人手中。

