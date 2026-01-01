影／出席市府元旦升旗典禮 盧秀燕：唯有和平與安全人民才會幸福

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）的陪同下，出席市府舉行的元旦升旗典禮，揮舞國旗。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）的陪同下，出席市府舉行的元旦升旗典禮，揮舞國旗。記者黃仲裕／攝影

台中市政府上午在市府廣場前舉行中華民國115年元旦升旗典禮，台中市長盧秀燕在致詞時表示，沒有和平、沒有安全，各行各業就沒有辦法安心生活與發展，國家與台中就無法繁榮與進步。

盧秀燕說，這陣子國內外的局勢動蕩不安，有很多民眾內心感到不安，擔心能不能維持這份得來不易的安居樂業與幸福。盧秀燕強調，唯有和平與安全，台灣才會富強，人民才會幸福。她也誓言，她與團隊存在的意義就是要好好的保護市民家人，讓這座城市不會因為任何的風雨而動搖，強力守護和平與安全。

台中市長盧秀燕出席市府舉行的元旦升旗典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕出席市府舉行的元旦升旗典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）的陪同下，出席市府舉行的元旦升旗典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）的陪同下，出席市府舉行的元旦升旗典禮。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 不安

