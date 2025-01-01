台中跨年晚會空拍機墜落 蕭敬騰台上開唱險遭砸

中央社／ 記者趙麗妍台中1日電

台中市跨年晚會31日在水湳中央公園登場，倒數前蕭敬騰在台上熱力演出，空拍機的旋翼疑遭舞台噴出的彩帶纏繞，掉落舞台並發出巨響，險些砸中同側舞台演出的蕭敬騰。

台中市政府透過文字稿表示，蕭敬騰演出進入尾聲時，主辦單位一架空拍機因舞台特效彩帶捲入而掉落，掉落位置在舞台旁，無造成人員受傷。已請廠商針對舞台道具設計與施放彩帶角度檢討調整。

「2026台中最強跨年夜」114年12月31日晚間在水湳中央公園熱鬧登場，由藝人阿KEN、蔡尚樺主持，16組卡司輪番登台演出，從晚上7時起一路嗨唱到元旦凌晨。

跨年倒數前，蕭敬騰帶來多首知名歌曲嗨翻現場，他演唱壓軸歌曲「王妃」時，空拍機的旋翼疑遭舞台噴出的彩帶纏繞，掉落舞台發出巨響，當時蕭敬騰剛好在同側舞台表演，他與空拍機距離約5公尺，幸未被掉落的空拍機砸中。

台中市長盧秀燕在跨年倒數，率領市府團隊現身，立法院副院長江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔、王育敏、台灣民眾黨籍立委麥玉珍等人也出席。盧秀燕一如往常、惜字如金，以「馬麻愛你」4字，與民眾一起倒數迎接2026年到來。

空拍機 舞台 跨年晚會

