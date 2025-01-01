180秒煙火震撼全場 麗寶跨年晚會10萬人和平嗨翻

快訊

聯合報／ 記者黑中亮黃仲裕／台中即時報導
當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影
當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影

「2026包你發麗寶跨年演唱會」昨晚在麗寶樂園渡假區第二停車場開唱，當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀，在風向的配合下，讓現場觀眾莫不舉起手機，拍下這最美麗的一刻，整個跨年活動場熱鬧而平和。

盡管今天是上班日，麗寶OUTLET MALL下午起就湧現大量人潮，美食街更是座無虛席，跨年熱度從白天一路延燒至夜晚；特別是今年陣容堅強的全曲歌王歌后卡司，果然只有在麗寶跨年演唱會才能看得到，從傍晚起，現場不少歌迷都是有備而來，不僅自備摺疊椅、野餐墊，甚至連小型露營帳棚都搬來，搶占最佳的位置。

因為今年王識賢只有在麗寶的跨年晚會壓軸演出，更有粉絲專程從新店南下支持；另有數十名來自台北的女學生為了近距離一睹SEVEN TO EIGHT表演，昨晚就從搭車到麗寶演唱會現場提前卡位，眾多藝人輪番帶來精采演出，到晚間10點時，依舊有大排長龍的車隊等著人潮，將出入口 擠得水洩不通，麗寶樂園渡假區預估今年演唱會人潮預計達到10萬人。

麗寶樂園表示，當最後倒數時刻由王識賢、美秀集團與現場民眾一同迎接2026年；果然讓晚會一路炒熱，由倒數後由美秀集團、Marz23接續帶來熱血演出，將現場氣氛再度推向高潮。

當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影
當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影
當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影
當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，昨晚在麗寶樂園午夜12時終於施放長達180秒的煙火秀。記者黃仲裕／攝影

