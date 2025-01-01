聽新聞
邁向2026！台中跨年晚會 盧秀燕再創最短致詞只有4個字
2026年了！台中最強跨年晚會稍早在市長盧秀燕陪伴下，一起倒數度過2025年，現場施放180秒煙火秀。盧過去以節慶時「省話女王」著稱，去年僅說了6字致詞，今年更上層樓，把致詞縮短到4個字，「馬麻愛你」，呼應明年馬年，也強調媽媽市長的身分。
台中跨年晚會愈晚愈熱，晚上11時累計進場22萬人次，市府11時半發出第二封細胞簡訊，表示中央球場與中科路轉播會場已達人數容量上限，請民眾勿再前往；截至凌晨0時，累計進場30萬人次。
11時20分許歌王蕭敬騰登台，先以一首「皮囊」的超高音引燃氣氛，接著是「讓我為你唱情歌」、「阿飛的小蝴蝶」2首情歌，再來「怎麼說我不愛你」、「倒帶」，最後用經典作品「王妃」將現場情緒烘托到最高點。
蕭敬騰瀟灑離場後，盧秀燕偕立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與市府團隊登台，陪現場倒數跨年。今年盧的致詞一如過去簡短，更是破紀錄只說4字：「馬麻愛你」。
2025年已經翻篇，2026年的第一首歌是動力火車的「除了愛你還能愛誰」，稍後還有「忠孝東路走九遍」、「當」、「我很好騙」等膾炙人口的歌曲，0時半後怕胖團將作為壓軸演出登場，為2026台中跨年晚會畫下完美句點。
