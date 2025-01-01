快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

聽新聞
0:00 / 0:00

邁向2026！台中跨年晚會 盧秀燕再創最短致詞只有4個字

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕帶領市府團隊現身倒數，今年致詞一如過去簡短，更是破紀錄只說4字：「馬麻愛你」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕帶領市府團隊現身倒數，今年致詞一如過去簡短，更是破紀錄只說4字：「馬麻愛你」。記者陳敬丰／攝影

2026年了！台中最強跨年晚會稍早在市長盧秀燕陪伴下，一起倒數度過2025年，現場施放180秒煙火秀。盧過去以節慶時「省話女王」著稱，去年僅說了6字致詞，今年更上層樓，把致詞縮短到4個字，「麻愛你」，呼應明年馬年，也強調媽媽市長的身分。

⭐2025總回顧

台中跨年晚會愈晚愈熱，晚上11時累計進場22萬人次，市府11時半發出第二封細胞簡訊，表示中央球場與中科路轉播會場已達人數容量上限，請民眾勿再前往；截至凌晨0時，累計進場30萬人次。

11時20分許歌王蕭敬騰登台，先以一首「皮囊」的超高音引燃氣氛，接著是「讓我為你唱情歌」、「阿飛的小蝴蝶」2首情歌，再來「怎麼說我不愛你」、「倒帶」，最後用經典作品「王妃」將現場情緒烘托到最高點。

蕭敬騰瀟灑離場後，盧秀燕偕立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與市府團隊登台，陪現場倒數跨年。今年盧的致詞一如過去簡短，更是破紀錄只說4字：「馬麻愛你」。

2025年已經翻篇，2026年的第一首歌是動力火車的「除了愛你還能愛誰」，稍後還有「忠孝東路走九遍」、「當」、「我很好騙」等膾炙人口的歌曲，0時半後怕胖團將作為壓軸演出登場，為2026台中跨年晚會畫下完美句點。

市府11時半發出第二封細胞簡訊，提醒民眾中央球場與中科路轉播會場已經人滿。圖／台中市政府提供
市府11時半發出第二封細胞簡訊，提醒民眾中央球場與中科路轉播會場已經人滿。圖／台中市政府提供
台中跨年晚會180秒煙火。記者陳敬丰／攝影
台中跨年晚會180秒煙火。記者陳敬丰／攝影
台中跨年晚會180秒煙火。記者陳敬丰／攝影
台中跨年晚會180秒煙火。記者陳敬丰／攝影
台中跨年晚會愈夜愈熱，截至凌晨0時，已累計30萬人次進場。記者陳敬丰／攝影
台中跨年晚會愈夜愈熱，截至凌晨0時，已累計30萬人次進場。記者陳敬丰／攝影

跨年晚會 盧秀燕

延伸閱讀

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

中共圍台軍演 盧秀燕嚴厲譴責…喊話賴總統「人民為本」

全國最大場！台中跨年維安史上最高規格 盧秀燕：2緊急狀況發細胞簡訊

相關新聞

邁向2026！台中跨年晚會 盧秀燕再創最短致詞只有4個字

2026年了！台中最強跨年晚會稍早在市長盧秀燕陪伴下，一起倒數度過2025年，現場施放180秒煙火秀。盧過去以節慶時「省...

180秒煙火震撼全場 麗寶跨年晚會10萬人和平嗨翻

「2026包你發麗寶跨年演唱會」昨晚在麗寶樂園渡假區第二停車場開唱，當主持人帶領全場10萬人一同倒數計時，午夜12時終於...

影／台中麗寶樂園施放跨年焰火 點亮夜空迎向2026

迎接2026年的到來，台中麗寶樂園今天晚上在渡假區第二停車場舉行跨年晚會，現場湧入了將近十萬位民眾到場參與。「5、4、3...

中市社區大樓廚餘 88%完成媒合清運

台中市去年爆發非洲豬瘟案例，中央規定今起禁止家戶廚餘養豬。台中社區大樓廚餘不再由養豬戶清運。中市府協助媒合社區大樓與清運...

彰縣大城風電施工 民批黑箱喊停工

彰化縣大城鄉反風機自救會昨前往彰品風力發電施工現場抗議，居民不滿業者未遵守「遠離聚落」承諾，質疑風機作業將帶來噪音干擾與...

中市公共工程廢土 暫置停車場惹議

台中市沙鹿區犁份三角綠地停車場遭大量營建廢棄物占用，多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，幾乎全面停用，民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。