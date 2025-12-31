快訊

中市公共工程廢土 暫置停車場惹議

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
台中市沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」遭堆置大量營建廢棄物，引發居民表達不滿。圖／議員楊典忠提供
台中市沙鹿區犁份三角綠地停車場遭大量營建廢棄物占用，多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，幾乎全面停用，民眾抱怨，議員要求市府全面檢討公共工程「暫置場」選址與管理原則；公所表示，承包廠商已取得合法堆置場，已要求盡速清運。

多名居民反映，停車場未公告任何工程或暫置說明，議員楊典忠指出，現場宛如遭人非法傾倒棄物，諷刺的是營建廢棄土石旁，就豎著環保局設置的「禁止亂倒垃圾」告示牌，形成強烈對比。居民也憂心，所謂的「暫時堆置場」，是否會演變為「永久垃圾場」。

沙鹿區公所對此說明，三民路「犁份三角綠地停車場」目前暫作「沙鹿區三民路人行空間改善工程」的營建廢棄物暫時堆置場。不過，停車格上覆蓋帆布、底下堆滿工程廢料，引發居民質疑「難道公共工程廢棄物，就可以直接堆放在公園綠地與停車場內？」

楊典忠指出，即便屬市府工程所需，也應在現場清楚標示用途、使用期限及管理單位，並落實周邊維護，而非採取「先堆再說、被問才解釋」的作法。

當地居民指出，停車場近年多處成為工程廢棄物暫置地，甚至淪為移植樹木後的「樹木墳場」，顯示市府在公共空間規畫與管理上嚴重失能，應全面檢討工程暫置場選址原則，讓綠地停車場回歸公共使用，而不是備用廢土堆置場。

沙鹿區公所回應，現場堆置物先以帆布覆蓋，採取防護措施，承包廠商已取得合法堆置場，並要求其盡速清運。

