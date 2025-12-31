彰縣大城風電施工 民批黑箱喊停工

彰化縣大城鄉反風機自救會昨前往彰品風力發電施工現場抗議，居民不滿業者未遵守「遠離聚落」承諾，質疑風機作業將帶來噪音干擾與公安風險，要求立即停工，呼籲中央能源署徹查是否涉及資料登載不實或黑箱作業。

大城鄉反風機自救會、彰化縣環境保護聯盟、大城鄉守護土地聯盟，及大城鄉民代表李建和、陳何男、台西村長許讓出等人，昨偕同台西村、西港村、東港村、頂庄村、公館村近百村民，到風機施工現場，手持鋤頭、拉起白布條表達抗議。

鄉代李建和痛批，業者從未與地方充分溝通，一開始只說要進場放機具，「結果卻直接動工」，質疑施工過程充滿欺瞞，要求鄉公所與縣府善盡監督責任，為村民把關。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，2025年在大城已完工並運轉的JN02風機，距離台西村聚落約900公尺、頂庄村約1100公尺，居民可明顯聽見風機運轉時的風切聲，長期噪音干擾嚴重影響睡眠與日常生活，直言不當的綠能規畫，讓在地居民承受巨大代價。

施月英說，彰品風力發電案曾於2023年在大城漁會舉辦施工說明會，當時居民即明確反對風機緊鄰聚落設置，最終不歡而散。她質疑，業者當天提供的資料粗略，未清楚說明地號、風機與民宅距離、機組型號、葉片直徑及高度等關鍵資訊，雖現場承諾將再辦說明會並現勘，事後未履行，風機仍動工，是否涉及不法或黑箱作業，要求政府盡速介入調查。

居民也指出，風機不僅造成噪音問題，運轉過程存在零件掉落等疑慮，嚴重衝擊生活品質，質疑「為何所有嫌惡設施都要集中在大城」，一致要求風機立即停工。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處回應，依電業法規定，裝置容量2MW以上的發電業，其籌設許可、施工許可及電業執照，均屬電業管制機關經濟部能源署權責，縣府已向能源署反映地方聲音與意見，呼籲業者善盡企業社會責任，主動與在地居民及環保團體溝通協調，回應合理訴求。