中市社區大樓廚餘 88%完成媒合清運

台中市去年爆發非洲豬瘟案例，中央規定今起禁止家戶廚餘養豬。台中社區大樓廚餘不再由養豬戶清運。中市府協助媒合社區大樓與清運業者，近9成完成媒合，但還有80餘棟社區大樓尚未完成，加速協調中。

台中環保局表示，全市委外收運垃圾的社區大樓約4300棟，委由125家清運機構協助。

市府調查，目前有692棟社區大樓需協助收運廚餘，環保局近日介入協調，媒合其中609個社區與原本的垃圾清運業者，由原業者在合理費用範圍內協助收運廚餘，媒合率約88%。

環保局指出，剩下83個尚未完成媒合的社區大樓，正加速媒合中，這段期間若社區有廚餘收運問題，必要時各區清潔隊會暫時介入，確保元旦起新制上路後，清運作業順利銜接。

因應中央禁止家戶廚餘養豬政策，市府表示，台中已推出家用廚餘機補助方案，各家戶購買生物分解型、乾燥處理型與混合處理型3種類型的廚餘機，每台補助5000元，預估補助1萬戶；也請民眾從源頭減量，吃多少煮多少，廚餘瀝水後再丟。

市長盧秀燕日前宣布補助廚餘機政策後，在網路引起熱議，有網友質疑市府僅補助3種類型廚餘機，是否有圖利特定業者之嫌？

其他網友跳出打臉，限定的是機型而非廠商，何來圖利，況且補助廚餘機是民進黨議員提案、市府編列預算執行，勿將民生問題全部政治化。