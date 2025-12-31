快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

台中跨年晚會爆滿 市府發出細胞簡訊 入場人次超過17萬

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
水湳中央公園逐漸被歌迷填滿，前排水洩不通，靠近入口的籃球場也擠滿或站或坐的民眾。記者陳敬丰／攝影
水湳中央公園逐漸被歌迷填滿，前排水洩不通，靠近入口的籃球場也擠滿或站或坐的民眾。記者陳敬丰／攝影

台中市2026跨年晚會愈夜愈熱鬧，晚上10時起天團TRASH、麋先生與歌手盧廣仲相繼登場，11時20分蕭敬騰將熱力開唱並迎接跨年。至10時累計入場人次已超過17萬，10時半許市府發出細胞簡訊，中央球場已達8成滿，請民眾依照工作人員引導到另外轉播現場。

台中跨年晚會下午6時在水湳中央公園登場，由舞團與DJ開場，7時告五人登場，點燃現場氣氛，累計入場人次超過4.4萬次；7時半起吳思賢、陳泳希、瑪菲司、無雙樂團、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、PALLAS帕拉司等藝人、團體陸續上台，持續堆高熱度，8時入場6.8萬人次，9時9.8萬人次。

晚上10時起，天團TRASH登場，累計入場人次超過17萬，整個中央公園逐漸被歌迷填滿，前排水洩不通，靠近入口的籃球場也擠滿或站或坐的民眾；10時30分許，市府發出細胞簡訊，提醒民眾中央球場達8成滿，關閉入場，民眾請依照引導前往中科路或凱旋路的轉播會場。

台中跨年晚會越晚越嗨，10時半起依序是麋先生、盧廣仲，蕭敬騰11時20分上台，預計待到凌晨0時與市長盧秀燕一起倒數，觀賞180秒跨年煙火；0時過後還有天團動力火車帶來經典歌曲「忠孝東路走九遍」、「我很好騙」等，最後由怕胖團壓軸收尾。

晚上10時起天團TRASH、麋先生與天王盧廣仲相繼登場，準備接續11時20分的蕭敬騰並迎接跨年。記者陳敬丰／攝影
晚上10時起天團TRASH、麋先生與天王盧廣仲相繼登場，準備接續11時20分的蕭敬騰並迎接跨年。記者陳敬丰／攝影
台中市2026跨年晚會越夜越熱鬧，晚上10時累計入場人次超過17萬。記者陳敬丰／攝影
台中市2026跨年晚會越夜越熱鬧，晚上10時累計入場人次超過17萬。記者陳敬丰／攝影
10時30分許，市府發出細胞簡訊，提醒民眾中央球場達8成滿，關閉入場。圖／台中市政府提供
10時30分許，市府發出細胞簡訊，提醒民眾中央球場達8成滿，關閉入場。圖／台中市政府提供
7時天團告五人登場，點燃現場氣氛，累計入場人次超過4.4萬次。記者陳敬丰／攝影
7時天團告五人登場，點燃現場氣氛，累計入場人次超過4.4萬次。記者陳敬丰／攝影

