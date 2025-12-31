台中跨年晚會爆滿 市府發出細胞簡訊 入場人次超過17萬

台中市2026跨年晚會愈夜愈熱鬧，晚上10時起天團TRASH、麋先生與歌手盧廣仲相繼登場，11時20分蕭敬騰將熱力開唱並迎接跨年。至10時累計入場人次已超過17萬，10時半許市府發出細胞簡訊，中央球場已達8成滿，請民眾依照工作人員引導到另外轉播現場。

台中跨年晚會下午6時在水湳中央公園登場，由舞團與DJ開場，7時告五人登場，點燃現場氣氛，累計入場人次超過4.4萬次；7時半起吳思賢、陳泳希、瑪菲司、無雙樂團、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、PALLAS帕拉司等藝人、團體陸續上台，持續堆高熱度，8時入場6.8萬人次，9時9.8萬人次。

晚上10時起，天團TRASH登場，累計入場人次超過17萬，整個中央公園逐漸被歌迷填滿，前排水洩不通，靠近入口的籃球場也擠滿或站或坐的民眾；10時30分許，市府發出細胞簡訊，提醒民眾中央球場達8成滿，關閉入場，民眾請依照引導前往中科路或凱旋路的轉播會場。