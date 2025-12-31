嬰兒發紫、臍帶繞頸 24歲單身消防員連遇兩次急產變「接生神手」

彰化縣消防局員林分隊消防員劉韋佑、翁敏豪29日在郵局第1次成功接生急產嬰兒獲得稱讚，其實今年24歲仍然單身的彰化縣消防局永靖分隊隊員韓朝武，去年短短兩個月就成功執行2件產婦接生案件，今年以「接生好手」獎項獲內政部消防署表揚。但消防局表示，救護技術員僅能執行正常胎位接生，呼籲孕婦一定要定期產檢並依醫師指示配合生產準備，才能讓母嬰平安。

彰化縣2023、2024年救護出勤件數都達6萬多件，而孕婦急產接生案件分別只有9件及8件，僅僅占所有救護出勤件數的10萬分之15、10萬分之13，絕大多數消防員可能一輩子都遇不到，韓朝武卻在短短兩月就接生兩名嬰兒，是歷來最年輕的接生好手得主。

劉韋佑、翁敏豪與韓朝武都擁有救護技術員證照，韓朝武回想接生的2件案件出勤經過都是相當驚險，第1件嬰兒產出時就發現膚色發紺，他立刻依照所學迅速執行抽吸嬰兒口鼻、夾臍帶夾，並給予背部刺激及氧氣治療，此時嬰兒才放聲大哭。

另1件是產婦由家人開車到派出所欲請員警協助開道，但在抵達派出所時，孕婦就表示來不及了，警察立刻向消防隊求救，韓朝武及同仁到場後，立刻協助將嬰兒產出，但卻發現嬰兒有臍帶繞頸且哭聲微弱的危急狀況，立即將臍帶從頸部解除並實施抽吸等急救技術，才迎來嬰兒響亮的哭聲，他說，參與急產接生的過程以及家屬的笑容，讓他感染迎接新生命的喜悅，自覺無比榮耀。

彰化縣消防局緊急救護科長周雍華說，消防局獲通報為急產案件時，人員抵達現場會先評估，陣痛間隔時間（若小於五分鐘代表可能即將分娩）、詢問或檢查有無陰道出血、產婦年齡、第幾次生產及目前懷孕的月數、檢查破水與胎頭是否露出等，若現場已有胎頭露出，就必須於現場準備急產接生，若無則會以盡速送醫為原則。

彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音表示，孕婦若出現落紅、破水、腹痛或陰道分泌物明顯增加等情形，都是常見產兆，應提高警覺。有些孕婦因忽視產兆、心想「再等等」，或誤將腹痛當成腸胃不適，可能因此延誤時機，導致來不及到醫院生產。她強調，一旦出現產兆，不必等待，應盡速前往醫療院所檢查評估。

楊珮音指出，一般有定期接受產檢的孕婦，對產兆多能有所認知。為降低新生兒感染風險及避免突發狀況需要緊急醫療介入，仍建議在醫療院所的無菌環境中生產較為安全。依照醫療流程，若嬰兒在院外出生，送抵醫院後將立即由小兒科收治住院並進行相關檢查，以確認是否有感染疑慮，確保新生兒健康。