影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

彰化縣員林市中正路郵局大廳意外成了迎接新生命的地方，12月29日下午一名孕婦在郵局突然羊水破裂，郵局人員機警應變、熱心民眾守護，用床單圍起人牆，讓趕到的消防人員直接在大廳接生，消防員劉韋佑說，這是他第一次接生，當時緊張的產婦站著不敢動，他看到男嬰產出時似乎沒反應，趕緊將嬰兒口鼻的羊水吸出，聽到嬰兒宏亮哭聲才鬆了口氣。

彰化郵局局長陳樂明表示，29日下午4時50分接近營業結束前，張姓孕婦在櫃檯等候辦理業務時，突然感到身體不適，隨後發現羊水破裂，郵局同仁察覺異狀後不敢大意，一邊撥打119請求救護車支援，一邊安撫孕婦情緒，並迅速清出周邊空間，為救援爭取時間。

員林消防分隊長江坤和說，當時是有高級救護技術員資格的隊員劉韋佑和和中級救護技術員的翁敏豪前往郵局救援，二人都是第一次為產婦接生。

劉韋佑說，他們到場時，發現年輕的產婦站著，已經嚇到不敢動，地上是一片血跡，他看到產婦褲子鼓起，認為嬰兒應該已經產下，趕緊請郵局人員把救護擔架上的被單圍著產婦，讓他們接生，當他抱著嬰兒時，發現嬰兒毫無反應，趕緊用急產接生包內的小吸球吸出嬰兒口鼻的羊水後，嬰兒才哇哇大哭，再將母嬰送醫院做後續臍帶處理。

35歲未婚的劉韋佑當消防員已5年，他說，其實看到嬰兒無反應時，心裡很緊張，但還是要冷靜處理，看到男嬰能平安，也感到很開心。

陳樂明說，難能可貴的是，當時接近營業結束時間，人潮不少，但發現緊急狀況時，除了郵局志工加入救援一員，也有正在洽公的多位民眾，不約而同放下手邊事務，自發性拉起床單圍成一圈，為產婦築起一道溫暖的「人牆」，協助遮擋視線、守護產婦隱私，讓醫護人員能專心接生。