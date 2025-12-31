台中跨年晚會倒數…民眾早早入場排隊 蕭敬騰現場迎新年
台中市今晚在水湳中央公園舉辦「2026台中最強跨年夜」，晚上6時開始，集結天王天后天團，包含蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人等等，不少粉絲下午3時不到，就在中央公園外排起隊，搶占最佳位置。蕭敬騰是新年前最後一棒，預計與市長盧秀燕一起倒數。
⭐2025總回顧
市府今天下午3時起開放民眾入場，但此前就有不少粉絲先行排隊，截至下午5時許，中央公園內已經有上千人入場。市府指出，去年台中跨年吸引48萬人次入場，是歷年最高，今年推出更強大陣容，希望回應市民的期待，再次創下數十萬人次入場佳績。
台中今年跨年卡司依照表演順序如下：DJ double K、告五人、吳思賢、陳泳希、瑪菲司、無雙樂團、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、BABYMINT、帕拉斯、TRASH、麋先生、盧廣仲、蕭敬騰、動力火車、怕胖團。其中蕭敬騰預計晚上11時15分上台，並在50分與盧秀燕一起在台上倒數。
鑑於兩周前台北車站、台北捷運中山站的隨機殺人事件，台中市政府也加強跨年晚會的維安，部署警力是歷年之最，皆配置臂盾、警棍、長短槍等，以及4頭警犬，分別是2頭偵爆犬、2頭緝毒犬，全力保證會場安全狀況。
