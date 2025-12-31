重視超高層建築安全 台中在地企業投資4億元建置防火實驗室

近年國際間高樓外牆火警事件頻傳，引發對超高層建築防火安全的關注。深耕台中45年的漢宗公司，長期投入建築安全研發，累計投資4億元建置帷幕牆風雨實驗室及防火動態實驗室，以實際行動回應建築公安議題，也展現台中在地產業對公共安全的重視與實力。

經發局指出，一般消防雲梯車安全作業高度約為50公尺，面對超高層建築火災，救援高度受限，除仰賴建築本身消防系統外，外牆、門窗與防火區劃等耐火構件的安全設計更顯重要。

漢宗公司自設立帷幕牆風雨實驗室以來，持續依國家標準進行相關測試，提升國內帷幕牆整體品質，並推動單元式帷幕牆在市場上的廣泛應用。近期更完成國家標準單元式帷幕牆防火測試申請，以實際測試成果回應高層建築外牆防火安全課題，為建築公共安全把關。

漢宗董事長紀華表示，公司以玻璃工程起家，於1980年代率先引進美加地區單元式全預組帷幕牆系統工法，帶動台灣帷幕牆產業系統化發展。近年投入約4億元建置帷幕牆風雨實驗室及防火動態實驗室，並於今年12月完成CNS 16071單元式帷幕牆防火測試，透過貼近實際火災情境的驗證方式，檢測外牆阻擋火焰與高溫向上蔓延的能力，為高層建築爭取寶貴逃生與救援時間。