綠地停車場遭堆營建廢棄物 中市府：已請廠商移除

中央社／ 台中31日電

台中市沙鹿區公所辦理「三民路人行空間改善工程」，廠商將營建廢棄物堆置在旁邊的綠地停車場，多個停車格形同停用，市議員楊典忠要求儘速恢復。區公所說，已請廠商儘速移除。

民進黨籍台中市議員楊典忠今天透過文字稿表示，接獲民眾陳情，沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近期遭堆置大量營建廢棄物，現場多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料。

楊典忠指出，現場未張貼任何公告或說明，民眾誤以為是遭人隨意傾倒垃圾，向沙鹿區公所詢問得知，該處是作為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」。楊典忠不滿說，難道市府的公共工程營建廢棄物就可以直接放在公園綠地上，即便是工程需求也不能忽略行政程序與民眾知情權。

對此，沙鹿區公所透過文字稿回覆，「犁份三角綠地停車場」目前暫置的營建廢棄物，是配合辦理「沙鹿區三民路人行空間改善工程」所產生的相關廢棄物，現場堆置物均已以帆布妥善覆蓋，無環境污染之虞。承包廠商目前已取得合法堆置場，已請廠商儘速移除。

