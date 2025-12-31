快訊

孕婦員林郵局辦事突羊水破裂 現場民眾築起「人牆」守護男嬰誕生

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林市中正路郵局日前一名孕婦突然急產，在郵局員工與民眾協助下在郵局順產，彰化郵局局長陳樂明（右）今年往醫院探視祝福。圖／彰化郵局提供
彰化員林市中正路郵局日前一名孕婦突然急產，在郵局員工與民眾協助下在郵局順產，彰化郵局局長陳樂明（右）今年往醫院探視祝福。圖／彰化郵局提供

歲末年終之際，彰化員林市中正路郵局意外成了迎接新生命的地方，今年12月29日下午接近營業結束時，一名張姓孕婦在郵局辦理業務期間突然羊水破裂，郵局同仁機警應變、熱心民眾守護，以及救護人員專業接生下，順利於郵局大廳產下一名男嬰，母子均安，溫馨畫面讓在場所有人難忘。

⭐2025總回顧

彰化郵局指出，事發於當天下午約4時50分，張姓孕婦在櫃檯等候辦理業務時，突然感到身體不適，隨後發現羊水破裂，郵局同仁察覺異狀後不敢大意，立即啟動應變機制，一邊撥打119請求救護車支援，一邊安撫孕婦情緒，並迅速清出周邊空間、維持通風與動線順暢，為後續救援爭取時間。

救護人員抵達後評估發現胎頭已下降，情況緊急，決定不移動產婦、直接在郵局內進行接生，就在這個關鍵時刻，營業大廳內正在洽公的多位民眾，不約而同放下手邊事務，自發性圍成一圈，為產婦築起一道溫暖的「人牆」，協助遮擋視線、守護隱私，讓醫護人員能專心進行接生作業。

約20分鐘後，伴隨著一聲宏亮的哭聲，新生男嬰平安誕生，哭聲響徹整個郵局大廳，隨後產婦與嬰兒由救護車送往醫院進一步觀察，所幸母子狀況穩定。

彰化郵局局長陳樂明今天上午特別前往醫院探視，並攜帶禮品向產婦及家屬致意。陳樂明表示，郵局不只是提供金融服務的場所，更是社區中最貼近民眾的好鄰居，能在關鍵時刻協助迎接新生命，別具意義這場意外的「生產任務」，充分展現了台灣社會最濃厚的人情味。

彰化員林市中正路郵局日前一名孕婦突然急產，在郵局員工與民眾協助下在郵局順產。圖／彰化郵局提供
彰化員林市中正路郵局日前一名孕婦突然急產，在郵局員工與民眾協助下在郵局順產。圖／彰化郵局提供

郵局 彰化 孕婦

