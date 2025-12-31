南投市及竹山等84村里1月8日停水23小時 台水設臨時取水站

台水公司第四區管理處為提升南投地區供水穩定性，將於115年1月8日凌晨，進行水里溪取水口改善及增設工程，南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區將停水23小時，影響約4萬4996戶。台水提醒民眾提前儲水，停水期間留意抽水馬達使用，以免空轉損壞。

台水表示，此次停水作業為水里溪取水口改善及增設工程改接施工，預計從115年1月8日0時起至23時止，共計23小時。停止供水戶數約4萬4996戶，範圍涵蓋南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區，共計84個村里。

台水呼籲，受影響地區民眾務必提前儲水備用，停水期間關閉抽水馬達，以免因空轉造成機具過熱損壞。復水後因管線水壓恢復需時，大樓及地勢較高地區可能延後幾小時才能正常供水。

為維持民眾基本用水需求，台水將設置40處臨時取水站，另有7輛水車巡迴補水。相關停水與取水資訊，可至台水公司停水公告網站查詢。

本次停水範圍：

南投市：鳳山、鳳鳴、福山、嘉和、三和、漳和、南投、漳興、康壽、仁和、三民、彰仁、龍泉、崇文、千秋里(部分)、嘉興、振興、平和、永興、新興里(部份)、永豐里(部份)、福興里(部份)、三興里(部份)、平山里(部份)，共24里。

名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村，共9村。

水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村，共18村。

集集鎮：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里，共11里。

竹山鎮：消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、山崇里、富州里、中央里、社寮里(部分)，共22里。