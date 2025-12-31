影／彰化大城設風機 村民怒吼黑箱作業要求停工

彰化縣大城鄉反風機自救會今天到彰品風機施工現場抗議，居民抗議業者未遵守承諾遠離聚落，風機將會造成噪音及危險性，要求業者立即停工，並呼籲政府應立即徹查業者是否資料登載不實或黑箱作業。

大城鄉反風機自救會、彰化縣環境保護聯盟、大城鄉守護土地聯盟、大城鄉代李建和、陳何男、台西村長許讓出等今天與台西村、西港村、東港村、頂庄村、公館村等近百村民在大城彰品風機施工現場手持鋤頭、拉白布條抗議，縣議員吳淑娟、洪子超、彰化縣議員參選人謝淑如等人也到場關心。

鄉代李建和說，業者要施工風機根本都用騙的，也沒和地方溝通，只說要放機具，結果竟然就動工了，鄉公所和縣府一定要為村民好好監督。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，今年在大城完工已經運轉的JN02風機，距離台西村聚落約900公尺，頂庄村約1100公尺，居民就聽到很明顯的風切聲，噪音干擾影響居民睡眠與作息，居民已經受不了風機運轉的風切噪音危害，政府的不當的綠能規劃，會害慘居民。

施月英說，彰品風力發電施工說明會曾於2023年在大城漁會舉辦，當時居民都反對設置緊鄰村里聚落立場，會議最後不歡而散，當天業者提供的資料相當粗糙，未告知地號、民宅距離風機機組型號、葉片直徑、高度等等，而業者雖當場承諾會在地方辦說明會與現勘，後來也也未曾辦理，風機卻可以蓋，是否涉及不法與黑箱作業，希望政府盡速介入查辦。

居民表示，風機不僅產生噪音，且運轉也有掉落安全性問題，都影響在地村民生活品質，什麼嫌惡設施都要設在大城，難道要讓他們滅村？他們要求風機立即停工。