停車場變垃圾場…台中沙鹿綠地遭堆滿工程廢棄物 居民怒問市府默許？

台中市沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」近日遭堆置大量營建廢棄物，引發民不滿；市議員楊典忠日前接獲多起陳情後，上午前往現場勘查，發現多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，原本供民眾使用的停車空間幾乎停用，因而要求市府全面檢討工程暫置場選址原則。

居民指出，台中市沙鹿區三民路「犁份三角綠地停車場」，由於現場未張貼任何說明公告，許多民眾誤以為是遭人非法傾倒垃圾，紛紛向議員陳情反映；諷刺的是，營建廢棄土石旁恰好豎立著環保局設置的「禁止亂倒」告示牌，形成強烈對比，地方民眾更擔心，「暫時堆置場」是否會演變成「永久垃圾場」。

沙鹿區公所表示，上述地點目前已暫時做為為三民路人行道工程的「營建廢棄物暫時堆置場」；然而多個停車格被防水帆布覆蓋，底下堆滿石塊與工程廢料，居民質疑「難道市政府的公共工程營建廢棄物，就可以直接放在公園綠地上嗎？」

楊典忠表示，即便是市府的工程需求，也應在現場清楚公告用途、使用期限與管理單位，並做好周邊維護，而非採取「先堆再說、被問才解釋」的方式，這種先上車後補票的管理心態，不僅引發民怨，更嚴重侵蝕市民對市府治理的信任。