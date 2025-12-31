台中兩場跨年晚會將登場 投入近千人力強化安檢

快訊

中央社／ 台中31日電
台中跨年晚會31日晚間將在水湳中央公園登場，預估吸引數十萬人到場，為確保活動順利進行，警方進行現場安檢、維安，並強化人流管控與交通疏導。（警方提供）中央社
台中跨年晚會31日晚間將在水湳中央公園登場，預估吸引數十萬人到場，為確保活動順利進行，警方進行現場安檢、維安，並強化人流管控與交通疏導。（警方提供）中央社

台中兩場跨年晚會今晚登場，為確保大量人潮聚集的安全與活動順暢，包括警義消等在內將投入近千人力，分別在現場入口處實施安檢，或派員攜帶手持金屬探測器巡邏。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生隨機攻擊案後，面對跨年活動將帶來大量人潮聚集，各縣市警方無不嚴陣以待。

「2026台中最強跨年夜」今晚6時起暖場演出，7時正式揭開序幕，一路嗨到2026年1月1日凌晨。為讓活動順利進行，台中市政府警察局已完成整體勤務規劃，全面加強現場安全維護與周邊交通疏導。

台中市新聞局說明，今年跨年晚會除獨家邀請睽違5年回台跨年的歌手蕭敬騰外，並網羅多組金獎級音樂人，包括盧廣仲、告五人、動力火車、TRASH等16組藝人輪番登台，搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴民眾一同迎接2026年到來。

由於水湳中央公園位處重要交通節點，且鄰近逢甲商圈，人車交織，警方表示，將針對中央公園周邊主要道路及重要路口，分階段實施交通管制措施，並視現場人潮狀況彈性調整，相關管制將持續至元旦逐步解除。

跨年活動期間，警方指出，結合保安、交通、捷運警察、各分局警力及相關單位，出動警義消近800人強化現場安檢、維安、人流動線引導、路口指揮與緊急應變，一路守護民眾從大眾捷運系統至會場、舞台區、出入口的安全，以及交通動線的順暢，避免出現推擠或意外發生，讓民眾能安心迎接新年。

為維護治安，警方表示，將於今年活動現場入口處實施安檢，增派警力維護活動安全，應對突發事故，提醒民眾配合警方指示，並遵守主辦單位公告與禁帶物品；同時呼籲參加跨年晚會的民眾，多加利用捷運、公車等大眾運輸系統，或搭乘市府規劃的接駁公車前往會場，避免因塞車或尋找停車位而影響觀賞心情。

另外，「2026包你發麗寶跨年演唱會」今天晚上在麗寶樂園渡假區登場。大甲警分局告訴中央社記者表示，警方與主辦單位聯手建構高規格防護網，除轄區警民力外，另動員逾160名保全與駐衛警，較去年增加近70人，提升警戒層級，由警方針對防踩踏、人潮疏散進行專業訓練。

活動會場在制高點設置監控系統，掌握現場動態，派員攜帶手持金屬探測器巡邏，針對可疑行李、背包加強查察刀械與爆裂物，另為預防突發狀況，規劃應變小組及時應處並預置快打部隊。

麗寶樂園渡假區透過文字稿指出，今天上午10時攜手大甲警分局、消防局第五大隊及相關安全維護單位，辦理跨年演唱會前安全演練。模擬場內突發狀況、人潮快速撤離及傷患救護等情境，啟動便衣刑警與制服警力的聯防機制，並整合現場緊急疏散引導與即時救護流程。

麗寶跨年演唱會預期車潮湧現，警方建議進場路線可選擇國道1號由后里交流道下，遇壅塞可左轉眉山路，繞行甲后路、月眉東路進入園區；國道4號下神岡交流道，接后神路、月眉東路一段直達會場。散場路線直接利用后神路接國道4號，再轉接國道1號或3號返家，避免在后里交流道口排隊。

