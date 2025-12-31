閒置糖廠變身台中后里長照機構 奪公共工程金質獎
衛生福利部豐原醫院附設后里綜合長照機構由閒置多年的月眉糖廠一隅闢建而成，工程保留老樹、延續場所記憶，導入節能減碳與智慧管理系統，獲公共工程金質獎優等獎。
⭐2025總回顧
衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，后里的月眉糖廠閒置多年後，搖身一變成為兼具綠意、療癒與智慧照護的長照新地標，后里長照機構工程規劃以長者實際使用需求為核心，整合住宿式長照、日間照顧與醫療支援機能，打造安心、友善且具尊嚴的照護空間，全區無障礙動線，以及選用耐久、易維護的建材。
豐原醫院說，工程保留老樹、延續場所記憶，透過專業植栽調查與保育措施，聘請樹木醫生養護，讓老樹自然融入建築與景觀設計中。
豐原醫院表示，機構內整體綠覆率超過7成，設置療癒花園、生態停車與樂齡廣場，導入園藝治療概念，長者在綠意中活動、復能與交流。
豐原醫院提到，工程導入節能減碳與智慧管理系統，外殼遮陽、自然採光通風、高壓供電、太陽能熱泵及多聯變頻空調，每年可有效節電並降低碳排，並取得銀級綠建築及一級建築能效認證，另規劃3道防火區劃、就地避難空間與智慧照護科技。
衛生福利部豐原醫院附設后里長照機構獲「第25屆公共工程金質獎」優等獎，體現公共工程在品質、永續與使用效能上的整體高標準表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言