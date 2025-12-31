彰化首創好孕卡 14次公費產檢補助7千元

為提升生育率，彰化縣全國首創推出「好孕卡」，從元旦起，凡設籍彰化孕婦，若新住民孕婦尚未取得國籍但先生設籍彰化縣也可申請，提供14次公費產檢交通及購物服務，每次產檢可獲得500元悠遊卡補助，最高補助7000元。

彰化縣府昨天宣布推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大福利措施，縣長王惠美表示，「好孕卡」補助可用在產檢交通接駁、加油充電或在藥妝店、醫療院所購物使用，可減輕準媽咪負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

在生育補助方面，原本每胎補助3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，民眾在戶政事務所辦理登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。

在「童萌卡」方面明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放，每名1萬元，預估明年共有2萬3000人幼兒受惠，總經費2億3千萬元，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所等機構使用，讓育兒政策更臻完善。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡發行至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，將龐大商機留給在地店家。至於「好孕卡」更全國首創，將補助與產檢結合，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」，即可直接獲得每次500元的補助金。

此外，彰化縣身障專用停車格前2小時半價，為讓身障者停車更友善，元旦起，車輛停放路邊收費停車格，不論是身障專用格或一般停車格，每日第1次停車皆享「前4小時免費」優惠。