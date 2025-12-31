補助家戶廚餘機 中市明天上路 投縣評估復辦

台中市每日家戶廚餘約180噸，為因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市長盧秀燕昨天在市政會議宣布，從明年元旦起，將補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台；南投縣則評估明年起，重啟廚餘機補助。

中市府指出，台中市每天產生約280噸熟廚餘，其中家戶廚餘占約180噸，處理方式以焚化發電為主。

因應2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，台中市將推動廚餘能源化與肥料化，包括明年7月15日前，建置完成的「高效堆肥設施」，以及黑水虻去化，並擴增外埔厭氧發電，每日廚餘去化量共增加266公噸，另配合脫水機建置計畫，可有效去化全市廚餘。

台中副市長鄭照新表示，市府推出家戶購置廚餘機補助方案，每台補助5000元，不可超過實際購買金額，總補助經費5000萬元，預估可補助1萬戶，每日減少家戶廚餘2.5噸。

盧秀燕表示，目前全台有4縣市補助廚餘機，包括南投、雲林、屏東，其中台中補助量能最大，總計1萬台，也是4個縣市唯一採取全線上申請就可以給付補助，不浪費紙本。

環保局指出，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。只要今年6月30日前設籍台中市，明年元旦起，即可申請補助，補助款用罄即停止受理。

南投縣府曾在2022年自籌2000萬元補助每戶1萬元購置廚餘機，因當時廚餘機尚未普及，且因多數機型大又貴，通常一台動輒2、3萬元，並需購買副資材加速廚餘轉化成肥料，民眾覺得占空間，且購機及資材成本不低，因此購機意願較低，申請案件數不如預期，補助經費僅使用300萬多元，只推行一年就喊卡。

南投環保局表示，家用廚餘機小型且多元，價格較3年前低廉，每台約落在6000至8000元不等，今年爆發非洲豬瘟疫情，民眾對廚餘機的接受度明顯變高，環保局評估明年重啟補助，已向中央爭取經費，若獲核准，預估每台補助2000至3000元。