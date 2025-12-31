聽新聞
鳥嘴潭未畫水源保護區 環團立委砲轟
鳥嘴潭人工湖為南投與彰化地區家用及公共給水水源，但在上游的南投縣埔里鎮有業者申設廢棄物掩埋場，危及下游湖水水質，本周日該案進行環評，地方已號召到場抗議。環團與民眾黨立委昨開記者會，抨擊經濟水利署遲未畫設水源保護區，讓業者有機可乘，並痛批南投縣府「雙面人」，呼籲駁回該案。
南投縣工務處水利工程科長蕭西坤說，鳥嘴潭在規畫階段，縣府就表達不畫設水源保護區，以免影響上游6鄉鎮發展，中央也決議「先興建後監測」；縣府仍維持反對畫設立場，至於開發申請案，環評已邀相關單位表達意見，將依規定辦理。
經濟部水利署表示，當年未畫設保護區，是因當地居民及南投縣府強烈反對，中央尊重地方民意，也要求南投縣府須落實水源保護。副署長王藝峰說，至今「我們並沒有看到縣政府的看法與當年不同」，且開發案的審查與環評屬南投縣府權責，縣府應忠於當年對水源保護的承諾，審慎把關。
民間業者申請在南港溪上游設置24.62公頃廢棄物掩埋場，靠近當地淨水廠取水口，地方憂汙染水源與當地茭白筍產業，已號召7輛遊覽車民眾，周日將赴環評抗議要求撤案、縣府應駁回該案。
立委陳昭姿、張啟楷與環團昨在立院召開記者會，痛批南港溪供水給下游鳥嘴潭，每日供草屯、彰化25萬噸飲用水，上游水源地竟未畫保護區，還有業者申設廢棄物掩埋場，根本行政失靈；水利署態度消極，根本本末倒置，應立即畫設別推託。
水資源保育聯盟理事長陳椒華呼籲縣府退回申請案並駁回環評，也怒轟南投縣府「是雙面人」，縣府當初承諾不會在上游設掩埋場，現在卻受理申請；應依法畫設水源保護區，否則危害彰投近百萬人的飲水安全。
