鳥嘴潭未畫水源保護區 環團立委砲轟

聯合報／ 記者賴香珊陳儷方／連線報導
立委張啟楷（右2）今與環團針對鳥嘴潭人工湖上游擬設事業廢棄物掩埋場在立法院召開記者會，要求水利署在湖區上游畫設水源保護區。圖／台灣水資源保育聯盟提供
立委張啟楷（右2）今與環團針對鳥嘴潭人工湖上游擬設事業廢棄物掩埋場在立法院召開記者會，要求水利署在湖區上游畫設水源保護區。圖／台灣水資源保育聯盟提供

鳥嘴潭人工湖為南投與彰化地區家用及公共給水水源，但在上游的南投縣埔里鎮有業者申設廢棄物掩埋場，危及下游湖水水質，本周日該案進行環評，地方已號召到場抗議。環團與民眾黨立委昨開記者會，抨擊經濟水利署遲未畫設水源保護區，讓業者有機可乘，並痛批南投縣府「雙面人」，呼籲駁回該案。

南投縣工務處水利工程科長蕭西坤說，鳥嘴潭在規畫階段，縣府就表達不畫設水源保護區，以免影響上游6鄉鎮發展，中央也決議「先興建後監測」；縣府仍維持反對畫設立場，至於開發申請案，環評已邀相關單位表達意見，將依規定辦理。

經濟部水利署表示，當年未畫設保護區，是因當地居民及南投縣府強烈反對，中央尊重地方民意，也要求南投縣府須落實水源保護。副署長王藝峰說，至今「我們並沒有看到縣政府的看法與當年不同」，且開發案的審查與環評屬南投縣府權責，縣府應忠於當年對水源保護的承諾，審慎把關。

民間業者申請在南港溪上游設置24.62公頃廢棄物掩埋場，靠近當地淨水廠取水口，地方憂汙染水源與當地茭白筍產業，已號召7輛遊覽車民眾，周日將赴環評抗議要求撤案、縣府應駁回該案。

立委陳昭姿、張啟楷與環團昨在立院召開記者會，痛批南港溪供水給下游鳥嘴潭，每日供草屯、彰化25萬噸飲用水，上游水源地竟未畫保護區，還有業者申設廢棄物掩埋場，根本行政失靈；水利署態度消極，根本本末倒置，應立即畫設別推託。

水資源保育聯盟理事長陳椒華呼籲縣府退回申請案並駁回環評，也怒轟南投縣府「是雙面人」，縣府當初承諾不會在上游設掩埋場，現在卻受理申請；應依法畫設水源保護區，否則危害彰投近百萬人的飲水安全。

