彰化溪湖建醮導覽摺頁加印 明年元月2日起35宮廟免費索取

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社區大學自製自費編印溪湖建醮智慧導覽摺頁，未出版先轟動，鎮長柯炳樺以個人名義贊助加印，元月2日放在各宮廟供民眾免費索取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社區大學自製自費編印溪湖建醮智慧導覽摺頁，未出版先轟動，鎮長柯炳樺以個人名義贊助加印，元月2日放在各宮廟供民眾免費索取。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，湖埔社區大學自製自費編印智慧導覽摺頁，擔任建醮大典榮譽主任委員的鎮長何炳樺，肯定民間社團熱心調查及保存地方文史，自掏腰包贊助加印1萬2千張，元月2日投放到35座參加建醮宮廟供民眾免費索取。

⭐2025總回顧

溪湖建醮這次主辦宮廟為福安宮、永安宮，全鎮24里的角頭宮廟參加，各自舉辦遶境或搭醮壇、醮台，因此各有特色。湖埔社大集合最近3年內溪湖中街 走讀田調，累積梳理溪湖發展和舉辦認識溪湖的倡議課程的成果，動員員社大文史班、攝影班、導覽培訓老師合計100人次，結合溪湖國中退休老師轉任文史老師楊忠儒的調查記錄，由社大學員巫承祐繪製導覽摺頁。

較特別的是導覽摺頁智慧化，分顏色標示參加建醮的宮廟所在地、牌樓、醮台，和福安宮的溪湖區廟宇、永安宮的後溪區廟宇，掃描摺頁邊角QR&Code，點入可看到牌樓照片與簡單說明，摺頁背面是介紹溪湖全鎮建醮由來和AI生成的老照片。

湖埔社大自製自費編印智慧導覽摺頁8千張，鎮長何炳樺獲知，趕到社大以個人名義贊助8千元加印1萬2千張，合計兩萬張將在元月2日投放到參加建醮宮廟免費索取。何炳樺表示，在地社區大學願意為溪湖地方宗教盛事投入心力，令人感佩，鎮公所每一筆經費核銷都要有預算和科目，印製溪湖建醮摺就由他贊助，不花用公帑，以溪湖子弟身分也盡一分心。

建醮 社區大學 彰化

