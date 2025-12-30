護國神山「最強盾牌」曝光 台積電20保全精準攔截機密文件獲表揚

晶圓代工龍頭台積電日前爆2奈米製程技術機密洩疑案，檢調調查之際，守住最後防線的英雄身分曝光。中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩在今「全國保全日」表示，此次表揚20名台積電保全，正是因為他們成功攔截企圖外流的機密文件，成為防堵科技間諜的最強盾牌。

「全國保全日」活動今天下午在台中潮港城舉辦。張達錩說，全台有30萬名保全大軍結合AI監控科技，今年已協同警方破案81件，不僅防範突擊式傷害，更在科技戰第一線，為台灣編織起平安、安心的盾牌。

張達錩指出，台積電的維安早已提升至「國安級別」。這20位獲獎的保全人員憑藉極高的專業與忠誠度，在多次稽查中精準攔截非法攜出的機密，為2奈米先進製程守住最後防線。這群無名英雄如同守護家園的戰士，是台灣最美的安全圖騰。

張達錩指出，保全業更全面轉型。目前政府積極推動由軍、警、憲、特退役人員組成的「第五級保全」，這群通過3000公尺體能訓練的菁英，已進駐國內重要水廠、電廠等關鍵基礎設施，確保國安滴水不漏。