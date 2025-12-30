快訊

護國神山「最強盾牌」曝光 台積電20保全精準攔截機密文件獲表揚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「第五級保全」多由退役軍警憲擔任，須完成20小時專業訓練與3000公尺體能測驗，負責水廠、電廠等關鍵基礎設施維安。記者趙容萱／攝影
「第五級保全」多由退役軍警憲擔任，須完成20小時專業訓練與3000公尺體能測驗，負責水廠、電廠等關鍵基礎設施維安。記者趙容萱／攝影

晶圓代工龍頭台積電日前爆2奈米製程技術機密洩疑案，檢調調查之際，守住最後防線的英雄身分曝光。中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩在今「全國保全日」表示，此次表揚20名台積電保全，正是因為他們成功攔截企圖外流的機密文件，成為防堵科技間諜的最強盾牌。

⭐2025總回顧

「全國保全日」活動今天下午在台中潮港城舉辦。張達錩說，全台有30萬名保全大軍結合AI監控科技，今年已協同警方破案81件，不僅防範突擊式傷害，更在科技戰第一線，為台灣編織起平安、安心的盾牌。

張達錩指出，台積電的維安早已提升至「國安級別」。這20位獲獎的保全人員憑藉極高的專業與忠誠度，在多次稽查中精準攔截非法攜出的機密，為2奈米先進製程守住最後防線。這群無名英雄如同守護家園的戰士，是台灣最美的安全圖騰。

張達錩指出，保全業更全面轉型。目前政府積極推動由軍、警、憲、特退役人員組成的「第五級保全」，這群通過3000公尺體能訓練的菁英，已進駐國內重要水廠、電廠等關鍵基礎設施，確保國安滴水不漏。

台中華岡、巨僑、中華警安、警聯、中興、俊邦、捷楊及亞東等8家系統保全公司，七年來參與台中市警局規畫的保全協防治校安創新作為，無償協助18所大學等校夜間巡守，提升巡查密度，發揮警民合作成效，今晚也獲表揚。

「全國保全日」活動今晚表揚20名台積電協警有功保全人員。圖／台中市警局提供
「全國保全日」活動今晚表揚20名台積電協警有功保全人員。圖／台中市警局提供

