鳥嘴潭上游申設垃圾掩埋場 立委痛批水利署、環團怒轟南投縣府雙面人

南投埔里南港溪上游有業者申設廢棄物掩埋場，危及下游民生、灌溉用水及鳥嘴潭人工湖，元月4日將進行環評；台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華痛批南投縣府是「雙面人」，打破當初不設掩埋場承諾；立委陳昭姿、張啟楷抨擊經濟部水利署未將人工湖上游畫為水源保護區，要求立即畫設，呼籲縣府駁回該案。

南投縣工務處水利工程科科長蕭西坤表示，鳥嘴潭人工湖非傳統水庫，且規畫階段，縣府及地方就表達不畫設水源保護區，以免上游6鄉鎮發展受限，中央決議以「先興建後監測」有條件通過，縣府仍維持當初反對畫設的立場。針對掩埋場案，後續環評有邀相關單位表達意見，縣府會依決議處置。

環團與立委今針對鳥嘴潭人工湖上游擬設廢棄物掩埋場在立法院召開記者會，陳昭姿指出，埔里好水供給民生及灌溉用水，涵養礦泉水、茭白筍等全國性產業，更支應位下游「鳥嘴潭人工湖」供給草屯及北彰化每日25萬噸飲用水，但在湖區上游的南港溪水源地竟能讓業者提出申請設置廢棄物掩埋場。

她痛批，這麼重要的水源地能提出興設掩埋場，且本周日（4日）將進入環評審查，凸顯人工湖上游一直沒畫設為水源水質水量保護區，水利署還認為現在水質還好，不需保護區，根本是「行政失靈」極其荒謬，呼籲政府別等出事才來補救。

張啓楷也抨擊經濟部水利署「視水質狀況再決定畫設」態度消極，他說，以水質尚好為由，不願畫設保護區，完全是本末倒置，難道翡翠水庫水質好就能取消保護區？保護區的功能在於「預防」，而非「事後補救」，水利署不要再推託。

陳椒華表示，經濟部斥資219億興建鳥嘴潭人工湖，支應民生飲用水，也與南投縣府建立平台共同推動人工湖上游水源保護，呼籲縣府遵守保護水源禁設掩埋場承諾，將該案退件並駁回環評。

陳椒華更怒轟南投縣府「是雙面人」，她表示，縣府當初承諾不會在人工湖上游設掩埋場，現在卻受理申請；如今縣府不顧彰化、草屯人的用水安全，危及埔里好水及產業，既然縣府打破當初與水利署、台水的協議，那就依法畫設保護區。