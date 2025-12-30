聽新聞
0:00 / 0:00
災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全
今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨影響，台中部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，各區公所盤點復建工程共84案，總修繕經費近3億元。台中市民政局長吳世瑋今天和東勢區長翁培真及隆興里長蘇清泉等人到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形。
⭐2025總回顧
吳世瑋局長表示，隆興里東坑路705巷為當地重要農業道路，今年7月28日受豪雨影響，造成道路旁約12公尺長擋土牆受損，適逢梨子、甜柿、橘子等作物採收期，影響農民通行及農產運輸安全，市府接獲通報後，會同東勢區公所辦理現勘，向中央爭取災後特別預算，獲核定經費64萬元進行重力式擋土牆重建，工程已於12月15日完工。
完工後可有效穩定邊坡土體，防止豪雨期間發生坍方或土石滑落，確保用路人生命財產安全，降低災害再度發生風險。
東勢區隆興里長蘇清泉表示，東坑路705巷於今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌，形成約30公尺泥濘路段，交通受阻，該路段為地方農產運輸的重要通道，主要作物為高接梨，7月正值採收高峰期，若未即時搶通，將嚴重衝擊農民生計，感謝區公所接獲通報後，立即派員進行搶修，並攜手市府及農民積極推進擋土牆重建工程，有效穩定邊坡土石。
民政局說明，除東勢區隆興里東坑路705巷復建工程順利完成外，其餘各區提報的災害復建工程亦全力推進中，市府將持續加強督導與跨局處協調，力拚於明年汛期前完成各項改善作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言