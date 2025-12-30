災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全

今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨影響，台中部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，各區公所盤點復建工程共84案，總修繕經費近3億元。台中市民政局長吳世瑋今天和東勢區長翁培真及隆興里長蘇清泉等人到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形。

吳世瑋局長表示，隆興里東坑路705巷為當地重要農業道路，今年7月28日受豪雨影響，造成道路旁約12公尺長擋土牆受損，適逢梨子、甜柿、橘子等作物採收期，影響農民通行及農產運輸安全，市府接獲通報後，會同東勢區公所辦理現勘，向中央爭取災後特別預算，獲核定經費64萬元進行重力式擋土牆重建，工程已於12月15日完工。

完工後可有效穩定邊坡土體，防止豪雨期間發生坍方或土石滑落，確保用路人生命財產安全，降低災害再度發生風險。

東勢區隆興里長蘇清泉表示，東坑路705巷於今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌，形成約30公尺泥濘路段，交通受阻，該路段為地方農產運輸的重要通道，主要作物為高接梨，7月正值採收高峰期，若未即時搶通，將嚴重衝擊農民生計，感謝區公所接獲通報後，立即派員進行搶修，並攜手市府及農民積極推進擋土牆重建工程，有效穩定邊坡土石。