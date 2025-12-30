快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市民政局長吳世瑋（右三）今天和東勢區長翁培真等人，到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形。圖／台中市民政局提供
台中市民政局長吳世瑋（右三）今天和東勢區長翁培真等人，到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形。圖／台中市民政局提供

今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨影響，台中部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，各區公所盤點復建工程共84案，總修繕經費近3億元。台中市民政局長吳世瑋今天和東勢區長翁培真及隆興里長蘇清泉等人到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形。

⭐2025總回顧

吳世瑋局長表示，隆興里東坑路705巷為當地重要農業道路，今年7月28日受豪雨影響，造成道路旁約12公尺長擋土牆受損，適逢梨子、甜柿、橘子等作物採收期，影響農民通行及農產運輸安全，市府接獲通報後，會同東勢區公所辦理現勘，向中央爭取災後特別預算，獲核定經費64萬元進行重力式擋土牆重建，工程已於12月15日完工。

完工後可有效穩定邊坡土體，防止豪雨期間發生坍方或土石滑落，確保用路人生命財產安全，降低災害再度發生風險。

東勢區隆興里長蘇清泉表示，東坑路705巷於今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌，形成約30公尺泥濘路段，交通受阻，該路段為地方農產運輸的重要通道，主要作物為高接梨，7月正值採收高峰期，若未即時搶通，將嚴重衝擊農民生計，感謝區公所接獲通報後，立即派員進行搶修，並攜手市府及農民積極推進擋土牆重建工程，有效穩定邊坡土石。

民政局說明，除東勢區隆興里東坑路705巷復建工程順利完成外，其餘各區提報的災害復建工程亦全力推進中，市府將持續加強督導與跨局處協調，力拚於明年汛期前完成各項改善作業。

台中市民政局長吳世瑋今天和東勢區長翁培真等人，到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工，圖為災後受損情形。圖／台中市民政局提供
台中市民政局長吳世瑋今天和東勢區長翁培真等人，到東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工，圖為災後受損情形。圖／台中市民政局提供

擋土牆 豪雨 農民 蘇清泉 丹娜絲 台中市

延伸閱讀

台中太平聯合行政中心明年5月啟用 舊址新用途曝光

將與周春米二度對決！2026屏東縣長選舉 國民黨徵召蘇清泉參選

藍首波提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉拚「南台翻轉」 台東吳秀華戰陳瑩

防範隨機殺人事件重演 台中211里守望相助隊組春安守望隊

相關新聞

神明也要升級？溪湖建醮「神力」三級跳 彰化國小師生：神明好忙

彰化縣溪湖全鎮建醮，錯過這次再等24年，媽厝國小把握機會教育，今全校師生約200人分4組參觀建醮，看到從外縣市宮廟來的神...

災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全

今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨影響，台中部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，各區公所盤點復建工程共84案，總修繕...

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，...

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應...

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港...

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。