神明也要升級？溪湖建醮「神力」三級跳 彰化國小師生：神明好忙

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣媽厝國小小朋友參觀福安宮建醮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖全鎮建醮，錯過這次再等24年，媽厝國小把握機會教育，今全校師生約200人分4組參觀建醮，看到從外縣市宮廟來的神尊擺滿神桌，經過文史工作者解說才知道神明參加一次建醮，「神力可提升三級」，師生驚訝神明也要升級。

⭐2025總回顧

溪湖鎮每24年一次建醮進入宗教活動高峰期，昨起全鎮吃齋9天，參與的35座宮廟各搭醮壇、醮台都頗有看頭，溪湖鎮媽厝國小師生參加湖埔社區大學舉辦「溪湖24年大建醮．媽厝國小師生巡禮」文化走讀活動，今分乘4輛遊覽車到市區，以「建醮作為地方文化的共同記憶」為核心，分為4組參觀建醮。

媽厝國小師生從主辦建醮宮廟之一的福安宮出發，分4組走謮，湖埔社大20名志工分組帶領和解說，學童看「肉山」醮台、到福安宮看建醮歷史、到溪湖藝文館看宗教文物展，另一組在溪湖藝文館外廣場做「溪湖建醮」絹印，引導學生理解建醮所蘊含的「普施共享、祈安祝福與社群凝聚」的文化精神。

志工也是文史老師表示，建醮期間不僅溪湖鎮神明參加，很多外縣市宮廟也送神神聖像過來，不乏知名度高的大廟神尊，因為民間宗教相傳建醮祈求上天賜福、消災解厄，參與的神明都可晉升三級神力，非一般修煉能達成，所以溪湖鎮建醮不只各地香客前來，連各路神明都來了，相當熱鬧。

媽厝國小校長楊惠如說，學校事前與湖埔社大做好行前說明與實地場勘，並邀集導覽人員、家長會委員和志工家長共同確認動線與細節，讓文化走讀成為一條「平安、安心且有深度的學習路徑」。

湖埔社區大學執行長林淑玲指出，「乙巳年祈安七朝清醮」是地方盛事，文化走讀活動設計建醮圖騰絹印體驗，小朋友把社大原創的廟宇與建醮圖像印製在提袋上，從「看文化」轉為「做文化」，加強印象，深化學習與認同，社大也期許透過與學校合作，把累積能量轉作走讀資料、導覽能量與文化創作，轉化為學童可理解、可參與的學習歷程，發揮社區大學作為「在地中介平台」的重要功能。

