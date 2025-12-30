快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

彰化歲末廠拍吃穿用都有 明天1元限量搶購千元服飾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
歲末年終大型廠拍接力上場，號稱萬件商品優惠拍賣。記者簡慧珍／攝影
歲末年終大型廠拍接力上場，號稱萬件商品優惠拍賣。記者簡慧珍／攝影

歲末年終又到廠拍旺季，新冠疫情過後國人喜愛出國旅遊，尤其到中高緯度國家追雪，享受與台灣截然不同的風景，因此防寒衣物成為廠拍主流商品，廠拍下殺五折，還有限時銅板價搶購商品，新年買新衣、穿新鞋不可錯過。

⭐2025總回顧

號稱南彰化兩大廠拍之一的成衣廠拍明（30日）起連續5天在埤頭鄉舉辦，上午9點20分花連一元商品限時搶購；台灣勁越公司發言人鍾文玲說，公司在台中市、彰化縣接力廠拍，數十萬件鱷魚牌等原廠服飾、童裝、皮件、內衣、帕襪到寢具，一折起拋售，還有天天來店禮送給「早鳥」，送完為止。

勁越公司指出，疫後出國旅遊人數大增，國人偏愛前往日本、歐洲等中高緯度國家，深秋到初春氣溫較低甚至下雪，防風透濕的帶帽外套是不可或缺單品，衣服車縫線密實，防風其實也防水，舊材質布料保暖卻不透濕，把汗水悶在衣服裡很不舒服，透濕材質可排出內部濕氣保持乾爽，很多消費者全家人各買一件，覺得好穿連年購買不同顏色、款式，讓這類材質衣物成為廠拍主力商品。

「韓流」發燒不退，勁越廠拍也有韓國製鍋具、食品的韓國物產展，到場加入官方LINE@或拍照打卡上傳都可獲贈可愛鱷魚造型吊飾。歷年廠拍經驗，彰化埤頭廠外沙崙路兩側停車至少200公尺，廠內擠爆要管制進廠，建議民眾早到以免找不到停車地方。

歲末廠拍無獨有偶，溪湖鎮帥宇實業生產羽絨外套和寢具、圍巾，今年新推壓格羽絨外套，可防止纖細羽毛穿透，強調自產自銷的帥宇實業是溪湖老號字廠家，高級羽絨含量高，單品價格890元到兩千多元，廠拍到2月底。溪湖鎮億星鞋業歲末拍賣主推真皮製鞋，上百款各式真皮馬靴及真皮女鞋、男鞋、皮雕花拖鞋，也有名牌運動鞋和協力廠商參與拍賣的限量鞋款，特惠活動春節前。

出國旅遊 羽絨外套

延伸閱讀

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化百果山探索樂園將回歸 居民開心：終於等到

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

相關新聞

神明也要升級？溪湖建醮「神力」三級跳 彰化國小師生：神明好忙

彰化縣溪湖全鎮建醮，錯過這次再等24年，媽厝國小把握機會教育，今全校師生約200人分4組參觀建醮，看到從外縣市宮廟來的神...

災後復建台中東勢農路擋土牆修復完成 保障農產運輸通行安全

今年7月後受丹娜絲等颱風及多起強降雨影響，台中部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，各區公所盤點復建工程共84案，總修繕...

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，...

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應...

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港...

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。