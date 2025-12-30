彰化歲末廠拍吃穿用都有 明天1元限量搶購千元服飾

歲末年終又到廠拍旺季，新冠疫情過後國人喜愛出國旅遊，尤其到中高緯度國家追雪，享受與台灣截然不同的風景，因此防寒衣物成為廠拍主流商品，廠拍下殺五折，還有限時銅板價搶購商品，新年買新衣、穿新鞋不可錯過。

號稱南彰化兩大廠拍之一的成衣廠拍明（30日）起連續5天在埤頭鄉舉辦，上午9點20分花連一元商品限時搶購；台灣勁越公司發言人鍾文玲說，公司在台中市、彰化縣接力廠拍，數十萬件鱷魚牌等原廠服飾、童裝、皮件、內衣、帕襪到寢具，一折起拋售，還有天天來店禮送給「早鳥」，送完為止。

勁越公司指出，疫後出國旅遊人數大增，國人偏愛前往日本、歐洲等中高緯度國家，深秋到初春氣溫較低甚至下雪，防風透濕的帶帽外套是不可或缺單品，衣服車縫線密實，防風其實也防水，舊材質布料保暖卻不透濕，把汗水悶在衣服裡很不舒服，透濕材質可排出內部濕氣保持乾爽，很多消費者全家人各買一件，覺得好穿連年購買不同顏色、款式，讓這類材質衣物成為廠拍主力商品。

「韓流」發燒不退，勁越廠拍也有韓國製鍋具、食品的韓國物產展，到場加入官方LINE@或拍照打卡上傳都可獲贈可愛鱷魚造型吊飾。歷年廠拍經驗，彰化埤頭廠外沙崙路兩側停車至少200公尺，廠內擠爆要管制進廠，建議民眾早到以免找不到停車地方。

歲末廠拍無獨有偶，溪湖鎮帥宇實業生產羽絨外套和寢具、圍巾，今年新推壓格羽絨外套，可防止纖細羽毛穿透，強調自產自銷的帥宇實業是溪湖老號字廠家，高級羽絨含量高，單品價格890元到兩千多元，廠拍到2月底。溪湖鎮億星鞋業歲末拍賣主推真皮製鞋，上百款各式真皮馬靴及真皮女鞋、男鞋、皮雕花拖鞋，也有名牌運動鞋和協力廠商參與拍賣的限量鞋款，特惠活動春節前。