中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會。圖為2025年台中跨年夜。記者趙容萱／攝影
台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會。圖為2025年台中跨年夜。記者趙容萱／攝影

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應，維安不會隨著跨年活動結束，而是持續是隔日深夜，六分局也提醒民眾，大型行李箱、無人機等物品，都限制攜帶入會場，民眾在前往會場時，要注意是否有攜帶違禁品。

第六警分局表示，今年跨年晚會除了中央球場以外，在凱旋路以及中科路上各有兩處戶外轉播站，沿途都有員警以大聲公提醒前來參加民眾，主場地的人流狀況，請民眾盡量利用上述兩處轉播現場參加跨年倒數。

警方也提醒，今年跨年活動安全措施將比往年嚴格，進入會場前安檢請民眾脫下口罩，以利身分確認及安全檢查。

另外活動現場禁止攜帶槍械（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物、毒品、化學危險物品、無人機，或其他可能危害公共安全的物品，若民眾有攜帶大背包或行李箱，也請改至凱旋路、中科路的轉播場觀看即時轉播。

六分局指出，考量民眾可能在參加完跨年活動後「續攤」，為維持隔日凌晨至深夜的治安秩序，有預備警力加強夜店、酒店及KTV等娛樂場所巡視，防止民眾因過度放縱而發生脫序行為，必要時將適當動用強制力制止可能危害產生，以確保市民公共安全。

第六警分局長周俊銘表示，警方除全力投入跨年晚會現場安全維護外，對於跨年後夜間治安亦將持續採取高密度巡邏及彈性警力調度，結合主動預防犯罪與嚴正執法作為，提供市民最即時、最安心的安全防護，讓新的一年從安全、平安開始。

水湳中央公園辦理跨年晚會,第六警分局羅列管制物品,提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供
水湳中央公園辦理跨年晚會，第六警分局羅列管制物品，提醒民眾不要帶入會場。圖／第六警分局提供

