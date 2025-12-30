彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布
彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港出海口，村辦公室呼籲沿途鄉親非必要勿在外逗留，請迴避送煞路線，防沖犯事件發生，並強調此一送煞科儀是為求「亡者安息，存者安心」， 請民眾不要恐慌。
這是福興鄉在一周內的第二次「送肉粽」，福興鄉麥厝村27日才舉辦過「送肉粽」科儀，短短7天內，此外，彰化縣伸港鄉本月24日晚間也舉辦過一場，連同此次是沿海第三場「送肉粽。
「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途民眾要盡量迴避。
曾主持超過200場「送肉粽」科儀的道長龍臥雲說，正規的「送肉粽」儀式，一般都會公告犯沖的民眾盡量避開，包括犯太歲、日沖、時沖、孕婦及孩童，由於目前儀式從簡，一般都用車載送，速度甚快，民眾就平常心看待，不用像傳聞的要「跟到底」的說法。
