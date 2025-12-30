快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
早期送肉粽儀式僅是彰化鹿港沿海一帶的民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊。圖／楊昇樺提供
早期送肉粽儀式僅是彰化鹿港沿海一帶的民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊。圖／楊昇樺提供

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港出海口，村辦公室呼籲沿途鄉親非必要勿在外逗留，請迴避送煞路線，防沖犯事件發生，並強調此一送煞科儀是為求「亡者安息，存者安心」， 請民眾不要恐慌。

⭐2025總回顧

這是福興鄉在一周內的第二次「送肉粽」，福興鄉麥厝村27日才舉辦過「送肉粽」科儀，短短7天內，此外，彰化縣伸港鄉本月24日晚間也舉辦過一場，連同此次是沿海第三場「送肉粽。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途民眾要盡量迴避。

曾主持超過200場「送肉粽」科儀的道長龍臥雲說，正規的「送肉粽」儀式，一般都會公告犯沖的民眾盡量避開，包括犯太歲、日沖、時沖、孕婦及孩童，由於目前儀式從簡，一般都用車載送，速度甚快，民眾就平常心看待，不用像傳聞的要「跟到底」的說法。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供

送肉粽 習俗 彰化

延伸閱讀

彰化百果山探索樂園將回歸 居民開心：終於等到

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

彰化員林、大村、永靖元旦熱力十足 升旗健走還可拿大獎

相關新聞

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，...

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應...

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港...

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊...

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是...

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

為提升生育率，彰化縣政府從元旦起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，並全國首創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。