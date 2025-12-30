快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，縣府表示，用戶接管三標工程已發包，全期完工處理量可達6000公噸，唯接管恐影響民生交通，盼民眾包容體諒。

⭐2025總回顧

縣府指出，近年加速推動汙水下水道系統建置，繼南投市、草屯鎮水資源回收中心正式營運後，竹山鎮水資源回收中心也於今天通水啟用，而其為竹山都市計畫區汙水下水道第一期工程的核心設施，也是南投縣重要公共基礎建設之一。

縣長許淑華、內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生及地方民代等今均出席見證竹山鎮水資源回收中心通水，許淑華說，縣府從2004年就開始規畫興建該中心，直至2011年覓地，2022年3月動工並獲中央補助支持，相當不易。

國土署下水道工程分署副分署長沈益生說，中央補助南投縣推動汙水下水道建設，涵蓋水資源回收中心及系統建置，截至今年11月底已累計挹注近56億元，其中該中心總工程經費達2億1949萬餘元，全期規畫汙水處理量為每日6000公噸。

許淑華表示，竹山水資源中心第一期每日處理量為3000公噸，同步推動汙水管線及用戶接管作業，目前三標工程均已發包，並陸續施工，預計接管戶數達5652戶，逐步將家戶納入公共汙水下水道系統，也預留後續擴充用地，因應城市發展。

縣府則表示，竹山汙水管線及用戶階段作業，主、次幹管及分支管線總長約1萬2252公尺，另補設分管及支管約9180公尺，以強化整體管網完整性，工程浩大。許淑華也說，接管工程須開挖道路將對民生及交通造成影響，盼民眾包容體諒。

南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今正式通水啟用，縣長許淑華（右5）出席剪綵。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今正式通水啟用，縣長許淑華（右5）出席剪綵。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左2）巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左2）巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，2022年3月動土，今通水啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，2022年3月動土，今通水啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左4）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左4）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（白背心者）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（白背心者）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元興建，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，全期完工處理量可達6000公噸。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左2）巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（左2）巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（白背心者）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（白背心者）等人巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（中）巡視廠區。記者賴香珊／攝影
南投竹山水資源回收中心斥資近2.2億元，2022年3月動工興建，今通水啟用，縣長許淑華（中）巡視廠區。記者賴香珊／攝影

水資源 南投縣 資源回收 許淑華

延伸閱讀

南投縣長之爭…林靜儀婉拒 傳由「牙醫國考狀元」對戰許淑華

影／南投名間鄉長之爭…許淑華挺無黨籍的他參選 藍營的「她」說話了

投縣府受贈280萬助弱勢喪葬 消防局獲400萬元救護車

影／財劃法不副署 許淑華痛批「多重剝削」要中央認清1現實

相關新聞

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，...

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應...

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港...

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊...

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是...

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

為提升生育率，彰化縣政府從元旦起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，並全國首創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。