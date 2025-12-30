聽新聞
0:00 / 0:00
影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期
南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，縣府表示，用戶接管三標工程已發包，全期完工處理量可達6000公噸，唯接管恐影響民生交通，盼民眾包容體諒。
⭐2025總回顧
縣府指出，近年加速推動汙水下水道系統建置，繼南投市、草屯鎮水資源回收中心正式營運後，竹山鎮水資源回收中心也於今天通水啟用，而其為竹山都市計畫區汙水下水道第一期工程的核心設施，也是南投縣重要公共基礎建設之一。
縣長許淑華、內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生及地方民代等今均出席見證竹山鎮水資源回收中心通水，許淑華說，縣府從2004年就開始規畫興建該中心，直至2011年覓地，2022年3月動工並獲中央補助支持，相當不易。
國土署下水道工程分署副分署長沈益生說，中央補助南投縣推動汙水下水道建設，涵蓋水資源回收中心及系統建置，截至今年11月底已累計挹注近56億元，其中該中心總工程經費達2億1949萬餘元，全期規畫汙水處理量為每日6000公噸。
許淑華表示，竹山水資源中心第一期每日處理量為3000公噸，同步推動汙水管線及用戶接管作業，目前三標工程均已發包，並陸續施工，預計接管戶數達5652戶，逐步將家戶納入公共汙水下水道系統，也預留後續擴充用地，因應城市發展。
縣府則表示，竹山汙水管線及用戶階段作業，主、次幹管及分支管線總長約1萬2252公尺，另補設分管及支管約9180公尺，以強化整體管網完整性，工程浩大。許淑華也說，接管工程須開挖道路將對民生及交通造成影響，盼民眾包容體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言