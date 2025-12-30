快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。聯合報系資料照片
台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。聯合報系資料照片

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊重，後續將徵詢法律團隊意見，秉持審慎態度，全力配合相關司法程序。

⭐2025總回顧

新光三越提出四點說明，首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

其次，公司為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

第三，事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

此外，新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

新光三越 工安 法律

延伸閱讀

新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

新光三越氣爆案釀5死38傷偵結 台中都發局：遺憾，請記取教訓

相關新聞

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

南投竹山水資源回收中心規畫興建耗時逾20年，斥資近2.2億元，2022年動土，今啟用，第一期每日汙水處理量3000公噸，...

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

台中市政府將在31日晚間在水湳中央公園辦理跨年晚會，有鑑於近日北捷發生隨機殺人案，第六警分局展開「D+1」的維安策略因應...

彰化沿海10天內辦3場「送肉粽」 元月2日晚送煞路線公布

彰化縣福興鄉萬豐村元月2日晚間9時到12時舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線為事發地出發後接萬豐巷，到土地公後再接東西向往鹿港...

台中店意外案遭起訴 新光三越：尊重檢方、全面配合司法程序

台中地檢署30日就新光三越台中店意外事件偵查終結並起訴，新光三越隨即發布四點聲明回應。新光三越表示，對檢方依法起訴表達尊...

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是...

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

為提升生育率，彰化縣政府從元旦起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，並全國首創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。