身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是停在身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有「前4小時免費」的優惠
彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是停在身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有「前4小時免費」的優惠，讓身心殘障者停車更友善。

彰化縣政府表示，為了讓身心障礙車停車優惠有一致性，在參考了臺中市、南投縣及雲林縣的現行做法，特別考量到民眾跨縣市移動的便利性，因此優惠對象將不再區分縣內或外縣市，只要申領有效身心障礙停車識別證，或直接懸掛身障專用車牌，來到彰化不再因為規定不同而感到困擾。

縣府表示，為使這項福利更貼近大家的日常生活需求，新制特別採納了「每日累計制」的設計。當天再次停車時，系統會自動接續計算剩餘的免費時數，不僅確保每位符合資格的民眾都能實質享受到完整福利，也讓停車資源的分配更公平、更有效率。

縣府表示，各公所已完成開單系統與設備測試，現在路邊的智慧停車柱已經具備辨識外縣市車證的功能，讓優惠能即時自動套用。如果發生系統資訊尚未同步的情況，只要提供相關證明文件即可辦理優惠補登。

縣府也特別提醒，停車時，務必將「身心障礙停車識別證」放置在擋風玻璃明顯處，以利收費人員查核辨識，避免因未妥善放置而影響優惠資格。

彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是停在身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有「前4小時免費」的優惠。圖／縣府提供
彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是停在身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有「前4小時免費」的優惠。圖／縣府提供
身障 停車格

