全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

為提升生育率，彰化縣政府從元旦起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，並全國首創推出「好孕卡」，只要夫妻任一人設籍彰化即可申請，提供14次公費產檢服務，每次產檢可獲得500元的電子票證（悠遊卡）補助補助，最高補助7000元。

彰化縣政府今天在縣府中庭宣布推動好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等3大福利措施，縣長王惠美表示，其中的「好孕卡」補助，可用在產檢交通接駁、加油充電或在藥妝店、醫療院所購物使用，期望透過實質支持，減輕準媽咪的負擔，鼓勵落實定期產檢，全面守護母嬰健康。

衛生局長葉彥伯表示，目前只有少數縣市推出「好孕」專車，即計程車接送服務，而彰化的「好孕卡」補助金額較高，每次儲值500元，涵蓋更多元的交通工具及更用範圍。衛生局是以去年的孕婦人數計算，約有7000人受惠。

在生育補助方面， 原本每胎補助3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，民眾在戶政事務所辦理登記時即可一併申請，盼讓年輕家庭願生、敢生。

在「童萌卡」方面，明年持續辦理，針對1歲至3歲的幼兒發放，每名1萬元，預估明年共有2萬3000人幼兒受惠，總經費2億3千萬元，可用於購買嬰幼兒必需品，未來更計畫納入早期療育院所 等機構使用，讓育兒政策更臻完善。