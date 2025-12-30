台中新光三越氣爆案偵結起訴 業者再次表達誠摯歉意

台中新光三越今年2月發生氣爆案，造成5死38傷的意外事故，台中地檢署30日調查偵結，將台中新光三越許姓店長，以及滑姓、吳姓店舖開發部副理、課員等13人，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌提起公訴。

檢方指出，業者施作改裝工程，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施。

另外，施工前又未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆，造成此次意外事故。

針對此案偵結起訴，新光三越也發布聲明，首先就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

至於檢方起訴，公司也表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

新光三越表示，公司為確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計畫，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

於事故發生後，新光三越也立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提升安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。

在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。公司將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

新光三越強調，公司深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，未來必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

台中地檢署表示，今年2月13日獲報台中新光三越12樓發生重大氣爆事故，造成多人死傷，旋即指派鄭葆琳主任檢察官率同李承諺檢察官指揮偵辦，期間共傳訊被告及證人共89人次，並調取行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料，函詢消防、都發、勞檢、金屬工研、警政及能源等相關機關。

台中地檢署指出，新光三越總公司為全國性大型企業，台中店更為國內規模最大、客流最密集的百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理。然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有的監督責任，致安全審查機制全面失靈，建請法院量處適當之刑。