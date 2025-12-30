快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

台中新光三越氣爆案偵結起訴 業者再次表達誠摯歉意

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中新光三越氣爆案偵結起訴，新光三越再次表達誠摯歉意，以及尊重與重視的立場。聯合報系資料照片
台中新光三越氣爆案偵結起訴，新光三越再次表達誠摯歉意，以及尊重與重視的立場。聯合報系資料照片

台中新光三越今年2月發生氣爆案，造成5死38傷的意外事故，台中地檢署30日調查偵結，將台中新光三越許姓店長，以及滑姓、吳姓店舖開發部副理、課員等13人，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌提起公訴。

⭐2025總回顧

檢方指出，業者施作改裝工程，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施。

另外，施工前又未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆，造成此次意外事故。

針對此案偵結起訴，新光三越也發布聲明，首先就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

至於檢方起訴，公司也表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

新光三越表示，公司為確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計畫，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

於事故發生後，新光三越也立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提升安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。

在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。公司將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

新光三越強調，公司深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，未來必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

台中地檢署表示，今年2月13日獲報台中新光三越12樓發生重大氣爆事故，造成多人死傷，旋即指派鄭葆琳主任檢察官率同李承諺檢察官指揮偵辦，期間共傳訊被告及證人共89人次，並調取行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料，函詢消防、都發、勞檢、金屬工研、警政及能源等相關機關。

台中地檢署指出，新光三越總公司為全國性大型企業，台中店更為國內規模最大、客流最密集的百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理。然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有的監督責任，致安全審查機制全面失靈，建請法院量處適當之刑。

新光三越 台中 施工

延伸閱讀

台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

新光三越氣爆案釀5死38傷偵結 台中都發局：遺憾，請記取教訓

相關新聞

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

台中市每天產生約280噸熟廚餘，下月起將全面禁止家戶社區廚餘養豬，新制未正式上路，基層社區已亂象頻傳。台中市長盧秀燕今天...

身障停車更友善 彰化路邊停車每天第1次4小時免費

彰化縣目前的身障專用格前兩小時停車半價，從元旦起，將推出身障路邊停車優惠新制，凡停放在彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是...

全國首創好孕卡 彰化孕婦產檢14次補助最高7千元、生育補助也加碼

為提升生育率，彰化縣政府從元旦起，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎以上8萬元，並全國首創...

影／會動的獨角仙號誌很吸睛 明年完工東勢獨角仙公園限定

台中市東勢區第三橫街、忠孝街口的人行號誌燈最近被發現號誌中有會動的獨角仙，原來是明年將完工的東勢區獨角仙生態公園限定；台...

北捷隨機殺人後 台中麗寶跨年演唱會大甲警將強化維安巡檢

「2026台中麗寶跨年演唱會」預計吸引大批人潮，台中市警局大甲分局已強化維安與交通疏導措施，北捷隨機殺人案引起各地重視跨...

中市自助洗衣店新制上路 半年輔導期

行政院核定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，12月24日起正式施行。全市使用天然氣的自助洗衣業者達589家，條例明定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。