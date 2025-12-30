南投水環境治理再升級 竹山水資源回收中心正式通水

內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生30日出席「南投縣竹山鎮水資源回收中心」通水典禮。內政部國土管理署表示，本案總工程經費約2.2億元，由中央補助逾2億元，補助比例高達94%，竹山水資源回收中心正式通水後，每日處理3,000公噸生活污水量能，可服務萬名以上的竹山居民，讓竹山水環境治理正式邁入新里程，有效提升整體生活環境，改善濁水溪流域水質，為地方生態保育、觀光發展與居住品質帶來實質助益。

內政部國土管理署說明，竹山鎮污水下水道系統共分兩期推動，總工程經費約26.4億元，計畫期程自102年至120年，全期目標污水處理量為每日6,000公噸、主次幹管長度21.3公里、接管戶數10,401戶，內政部國土管理署呼籲民眾支持家戶接管及下水道建設工程，優化整體生活品質，共同守護竹山豐富的自然山林生態家園。

內政部國土管理署最後表示，中央補助南投縣政府推動污水下水道建設，截至今年11月底累計挹注近56億元，推動7處污水下水道系統建設，完成7座水資源回收中心、已接管服務近5萬人；此外，內政部國土管理署下水道工程分署也持續協助地方代辦南投市、中興新村及竹山鎮等地的污水系統建設，全力支持南投縣加速推動污水下水道建設。

30日出席貴賓，包括南投縣政府縣長許淑華、內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生、竹山國小校長林建言、地方民意代表及當地居民等共同參與。