快訊

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

南投水環境治理再升級 竹山水資源回收中心正式通水

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「南投縣竹山鎮水資源回收中心」通水典禮。圖／內政部國土署
「南投縣竹山鎮水資源回收中心」通水典禮。圖／內政部國土署

內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生30日出席「南投縣竹山鎮水資源回收中心」通水典禮。內政部國土管理署表示，本案總工程經費約2.2億元，由中央補助逾2億元，補助比例高達94%，竹山水資源回收中心正式通水後，每日處理3,000公噸生活污水量能，可服務萬名以上的竹山居民，讓竹山水環境治理正式邁入新里程，有效提升整體生活環境，改善濁水溪流域水質，為地方生態保育、觀光發展與居住品質帶來實質助益。

⭐2025總回顧

內政部國土管理署說明，竹山鎮污水下水道系統共分兩期推動，總工程經費約26.4億元，計畫期程自102年至120年，全期目標污水處理量為每日6,000公噸、主次幹管長度21.3公里、接管戶數10,401戶，內政部國土管理署呼籲民眾支持家戶接管及下水道建設工程，優化整體生活品質，共同守護竹山豐富的自然山林生態家園。

內政部國土管理署最後表示，中央補助南投縣政府推動污水下水道建設，截至今年11月底累計挹注近56億元，推動7處污水下水道系統建設，完成7座水資源回收中心、已接管服務近5萬人；此外，內政部國土管理署下水道工程分署也持續協助地方代辦南投市、中興新村及竹山鎮等地的污水系統建設，全力支持南投縣加速推動污水下水道建設。

30日出席貴賓，包括南投縣政府縣長許淑華、內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生、竹山國小校長林建言、地方民意代表及當地居民等共同參與。

內政部 生活 水資源

延伸閱讀

阿Sa形象升級引討論「從少女感到女人味」性感轉型前奏？

台股創新高…學者：共軍軍演情勢升級 恐難平靜

期貨資訊觀測站 升級

內政部：房地合一稅比率皆依規定 沒有槓衛福部

相關新聞

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

台中市每天產生約280噸熟廚餘，下月起將全面禁止家戶社區廚餘養豬，新制未正式上路，基層社區已亂象頻傳。台中市長盧秀燕今天...

影／會動的獨角仙號誌很吸睛 明年完工東勢獨角仙公園限定

台中市東勢區第三橫街、忠孝街口的人行號誌燈最近被發現號誌中有會動的獨角仙，原來是明年將完工的東勢區獨角仙生態公園限定；台...

北捷隨機殺人後 台中麗寶跨年演唱會大甲警將強化維安巡檢

「2026台中麗寶跨年演唱會」預計吸引大批人潮，台中市警局大甲分局已強化維安與交通疏導措施，北捷隨機殺人案引起各地重視跨...

中市自助洗衣店新制上路 半年輔導期

行政院核定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，12月24日起正式施行。全市使用天然氣的自助洗衣業者達589家，條例明定...

台中北屯近萬戶無預警大停電！診所醫師克難手電筒看診 台電說話了

台中市北屯區於今晚有近萬戶停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈，瞬間陷入一片漆黑，有...

彰化員林、大村、永靖元旦熱力十足 升旗健走還可拿大獎

為了迎接2026新的一年，彰化縣員林市、大村鄉、永靖鄉等公所元旦當天都有安排升旗活動，大村還有健走，永靖有路跑，要讓大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。