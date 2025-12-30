影／會動的獨角仙號誌很吸睛 明年完工東勢獨角仙公園限定

台中市東勢區第三橫街、忠孝街口的人行號誌燈最近被發現號誌中有會動的獨角仙，原來是明年將完工的東勢區獨角仙生態公園限定；台中市交通局表示，這是結合城市意象的創意行人燈，宣導行人安全，搭配獨角仙公園闢建，結合周邊行人穿越安全及園區意象建置創意行人燈。

民眾最近經過東勢區東勢第三橫街、忠孝街口，驚喜看到人行號誌燈最上方燈號竟是獨角仙爬行後飛離，很吸睛。立蔡其昌山線服務處主任詹智翔表示，這是山城第一座融合地景的行人號誌，他晚上經過意外看到很驚喜，拍下影片上網和大家分享。

台中市交通局表示，近年為宣導行人安全，交通局持續配合在地特色及需求設置創意行人燈，包括科博館的恐龍、勤美綠園道的小狗等，也會搭配獨角仙公園闢建時程，結合周邊行人穿越安全及園區意象建置創意行人燈。

台中市建設局今年3月已動工，在東勢區客家文化園區南側空地興建獨角仙生態公園，面積約4400平方公尺，地方人士將捐出上百隻獨角仙，讓民眾可近距離觀察獨角仙。