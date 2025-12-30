快訊

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布明年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布明年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台。記者余采瀅／攝影

台中市每天產生約280噸熟廚餘，下月起將全面禁止家戶社區廚餘養，新制未正式上路，基層社區已亂象頻傳。台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布明年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5000元，可補助1萬台；另廚餘處理價，每公斤漲價超過5至8元就不合理，可洽其他合格清除業者承接。

⭐2025總回顧

農業部於今年10月22日公告全面禁止使用廚餘養豬，並將2026年訂為廚餘養豬轉型期，自明年元旦起僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘；2027年1月起全面禁止廚餘養豬。

中市府指出，台中市戶數達116萬餘戶，每日家戶廚餘約180噸，家戶廚餘以焚化發電為主。因應2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，台中市將推動廚餘能源化與肥料化，包括明年7月15日前建置完成的「高效堆肥設施」，以及黑水虻去化，並擴增外埔厭氧發電，每日廚餘去化量共增加266公噸，另配合脫水機建置計畫，可有效去化全市廚餘。

台中市副市長鄭照新表示，家戶廚餘量龐大，明年元旦起市府推出家戶購置廚餘機補助方案，每台補助5000元，不可超過實際就買金額，總補助經費5000萬元，預估可補助1萬戶，每日減少家戶廚餘2.5噸。

盧秀燕表示，目前全台有4縣市補助廚餘機，包括南投、雲林、屏東，其中台中補助量能最大，總計1萬台，也是4個縣市唯一採取全線上申請，線上申請就可給付補助，不浪費紙本。

盧秀燕強調，環境部長彭啓明曾說隨著廚餘禁餵政策，每公斤廚餘處理價格達5元至8元左右，如每公斤漲價超過5至8元就不合理，業者如惡意哄抬或無法服務，可洽其他合格清除業者承接，台中市共500多家清運業者，也可請清潔隊協助媒介。

環保局指出，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。只要今年6月30日前設籍台中市，明年元旦起即可申請補助，補助款用罄即停止受理。

