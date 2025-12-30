北捷隨機殺人後 台中麗寶跨年演唱會大甲警將強化維安巡檢

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2026台中麗寶跨年演唱會」，大甲警分局提供散場替代道路示意圖。圖／警方提供
「2026台中麗寶跨年演唱會」，大甲警分局提供散場替代道路示意圖。圖／警方提供

「2026台中麗寶跨年演唱會」預計吸引大批人潮，台中市警局大甲分局已強化維安與交通疏導措施，北捷隨機殺人案引起各地重視跨年活動安全問題，警方將與主辦單位建構高規格防護網，除轄區警民力外，另動員超過160名保全與駐衛警，已由警方針對防踩踏、人潮疏散進行專業訓練。

活動會場並於制高點設置監控系統，全方位掌握現場動態，並派員攜帶手持金屬探測器巡邏，針對可疑行李、背包加強查察刀械與爆裂物，另為預防突發狀況，除規劃應變小組及時應處並預置快打部隊，可立即處置各類狀況，並由主辦單位增設大型照明器材，確保夜間活動無安全死角。

「2026台中麗寶跨年演唱會」採自由入場，預期車潮將湧現。大甲警方建議避開導航建議的「國1后里交流道」，改走以下替代道路。

進場路線可選擇國道1號由后里交流道下，遇壅塞可左轉眉山路，繞行甲后路、月眉東路進入園區，或國道4號下神岡交流道，接后神路、月眉東路一段直達會場；散場路線建議直接利用后神路接國道4號，再轉接國道1號或3號返家，避免在后里交流道口排隊。

大甲分局呼籲，跨年活動期間警方將加強麗寶樂園周邊道路稽查取締，請民眾將車輛停放於麗寶樂園專用停車場。

