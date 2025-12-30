聽新聞
0:00 / 0:00

中市自助洗衣店新制上路 半年輔導期

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市589家自助洗衣店使用天然氣，市府列為重點稽查。圖／台中市府提供
台中市589家自助洗衣店使用天然氣，市府列為重點稽查。圖／台中市府提供

行政院核定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，12月24日起正式施行。全市使用天然氣的自助洗衣業者達589家，條例明定，自助洗衣店須設在建物第一層，業者並應投保公共意外責任險，建置必要的安全防護設備，全面提升營運安全。

⭐2025總回顧

台中市政府經濟發展局指出，近年自助洗衣店家數持續成長，安全管理需求日益迫切。新制規範，業者須加裝微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，並設置瓦斯及一氧化碳自動偵測警報設備，且應定期檢查與維護；一旦發生異常，系統可即時警示並自動切斷氣源，有效降低事故發生風險。

經發局表示，市府自今年10月起，已陸續邀集消防局與天然氣公司，在山線、海線、屯區及市區辦理多場法令說明會，協助業者掌握法規重點與設備設置規範，順利銜接新制。統計顯示，業者裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的比率，已由7月的39%提升至52%。

經發局強調，考量既有合法業者在設備施工與調整上仍需時間，新制提供6個月輔導緩衝期，市府將採「先輔導、後稽查」方式推動，協助業者循序完成設備升級。至於新設立的自助洗衣店，則不適用緩衝期，開業即須全面符合安全規定，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

此外，市府也將請天然氣公司在業者申請裝設瓦斯表時，主動提醒相關安全設備設置義務；自治條例全文已公告於經發局網站，供業者與民眾上網查詢。

延伸閱讀

中市消防增40名高級救護技術員 急救注入新戰力

中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

助中市27校弱勢生 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬

丹娜絲風災補助申請再天就過期 南市經發局提醒把握期限

相關新聞

台中北屯近萬戶無預警大停電！診所醫師克難手電筒看診 台電說話了

台中市北屯區於今晚有近萬戶停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈，瞬間陷入一片漆黑，有...

全國最大場！台中跨年維安史上最高規格 盧秀燕：2緊急狀況發細胞簡訊

台中跨年晚會是全國最大場，去年48.7萬人居全國冠。今年在中央公園登場，因應日前北捷機攻擊事件，維安等級提高，市長盧秀燕...

中市自助洗衣店新制上路 半年輔導期

行政院核定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，12月24日起正式施行。全市使用天然氣的自助洗衣業者達589家，條例明定...

彰化員林、大村、永靖元旦熱力十足 升旗健走還可拿大獎

為了迎接2026新的一年，彰化縣員林市、大村鄉、永靖鄉等公所元旦當天都有安排升旗活動，大村還有健走，永靖有路跑，要讓大家...

彰化埔心農會積極招商獨步全縣 第二家餐廳鎖定年輕族群開幕

彰化縣多家基層農會經營餐廳，但都只有1家餐廳，埔心鄉農會積極招商，今天農會經營的第2家餐廳開張，最特別的是餐廳內有看台、...

南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

南投竹山東華醫院獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，推動在地基層醫療進化，未來5年將導入AI智慧醫療，今更與南投、彰化、雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。