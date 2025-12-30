中市自助洗衣店新制上路 半年輔導期

行政院核定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」，12月24日起正式施行。全市使用天然氣的自助洗衣業者達589家，條例明定，自助洗衣店須設在建物第一層，業者並應投保公共意外責任險，建置必要的安全防護設備，全面提升營運安全。

台中市政府經濟發展局指出，近年自助洗衣店家數持續成長，安全管理需求日益迫切。新制規範，業者須加裝微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，並設置瓦斯及一氧化碳自動偵測警報設備，且應定期檢查與維護；一旦發生異常，系統可即時警示並自動切斷氣源，有效降低事故發生風險。

經發局表示，市府自今年10月起，已陸續邀集消防局與天然氣公司，在山線、海線、屯區及市區辦理多場法令說明會，協助業者掌握法規重點與設備設置規範，順利銜接新制。統計顯示，業者裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置的比率，已由7月的39%提升至52%。

經發局強調，考量既有合法業者在設備施工與調整上仍需時間，新制提供6個月輔導緩衝期，市府將採「先輔導、後稽查」方式推動，協助業者循序完成設備升級。至於新設立的自助洗衣店，則不適用緩衝期，開業即須全面符合安全規定，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

此外，市府也將請天然氣公司在業者申請裝設瓦斯表時，主動提醒相關安全設備設置義務；自治條例全文已公告於經發局網站，供業者與民眾上網查詢。