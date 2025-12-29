台中北屯線路故障一度逾9000戶停電 已全數復電

台灣電力股份有限公司今天表示，台中市北屯區晚間8時53分線路故障造成停電，一度影響超過9000戶，甚至有消防分隊也停電，經搶修後已全數復電，故障發生原因待調查釐清。

台電台中區營業處透過文字稿說，收到停電訊息後，人員即刻巡查，發現為1處大樓地下配電室內電力設備故障。

台電人員到場搶修，發現故障點位於配電室內且有煙霧傳出，搶修人員經確保工作安全並穿戴安全護具後搶修，也透過自動化系統，經2次轉供作業，隔離故障區間，縮小停電範圍，盡量減少影響戶數，但北屯東山路一段、軍和街、松竹五路一段與南興一路等一帶共9675戶仍停電，經搶修已於10時25分全數復電。