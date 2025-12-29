台中北屯近萬戶無預警大停電！診所醫師克難手電筒看診 台電說話了

台中市北屯區於今晚有近萬戶停電，受影響範圍廣泛，包括軍功里、和平里、舊社里及廍子里等多處重要生活圈，瞬間陷入一片漆黑，有診所醫師克難拿手電筒照明看診，也有市民為了寄貨，發現整條路只剩全聯和小北還亮著，跑了三家超商才搞定，也有住戶怨，停電停很久了。

台電表示，今晚8時53分因饋線跳脫，造成台中市北屯區東山路一段、軍和街、松竹五路一段、南興一路等一帶9675戶停電，經人員搶修已於20時57分復電1918戶，剩餘7757戶仍積極搶修中。

有居民反映，這次是無預警停電，路燈、住家與商業設施電力全數中斷。目前已知受影響區域包含「軍功里、和平里大範圍民宅與街道停電，以及舊社里、廍子里亦有局部至大範圍斷電情況。」

也有市民說，當時正診所內看診，室內瞬間一片漆黑。現場醫護人員緊急應變，醫師甚至被迫拿出手電筒照明才能繼續完成診察。