彰化員林、大村、永靖元旦熱力十足 升旗健走還可拿大獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

為了迎接2026新的一年，彰化縣員林市、大村鄉、永靖鄉等公所元旦當天都有安排升旗活動，大村還有健走，永靖有路跑，要讓大家活力展開新的一年，各公所也準備豐富摸彩品，民眾可去試手氣，開心歡度新的一年。

員林市公所元旦上午7點在公所前廣場舉行升旗典禮，現場報名可兌換摸彩券，獎品有烤箱、微波爐、IPAD等，並將請到中信兄弟啦啦隊表演，民眾拍下升旗活動畫面在個人FB或IG分享，還可打卡兌換小禮物。

大村鄉公所元旦7點則在後火車站前廣場舉辦「樂遊大村行，健走迎曙光」活動，除了升旗和健走活動，還安排燈籠彩繪DIY、大苑子體驗活動，也有摸彩，獎品有SWITCH OLED 遊戲機、55吋電視、洗衣機等，並將舉行「公共藝術・大村豐饒」啟用典禮，邀請大家來見證大村又新添一處文化風景。

永靖公所元旦6點在公所前廣場舉辦升旗及路跑活動，今年約有3500名跑者報名參加，當天還會有味全龍啦啦隊「小龍女」成員心璇、小蛙、群群帶來開場舞表演。

大村鄉公所元旦上午在後火車站前廣場舉辦「樂遊大村行，健走迎曙光」活動。圖／大村公所提供
員林市公所元旦上午在公所前廣場舉行升旗典禮，現場報名可兌換摸彩券。圖／員林公所提供
